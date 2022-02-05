Росія перекидає десантні кораблі двох флотів. Чи зайдуть вони до Криму?

Збройні сили Росії влаштували чи не наймасовіші в новітній історії військово-морські навчання. Лише за офіційними даними , задіяно 140 кораблів усіх флотів.

Та окрім стрільб і маневрів, Росія влаштувала масове перекидання сил. Зокрема відбувся похід шести десантних кораблів Балтійського та Північного флотів до Середземного моря.

«З Балтійського моря вийшло шість великих десантних кораблів, п’ять з них проєкту 775, це старі радянські кораблі, кожен з них вміщує 10-12 одиниць бронетехніки та до батальйону морської піхоти. Також з ними вийшов вже новий десантний корабель проєкту 1171 «Петр Моргунов», його можливості дещо більші і він більш сучасніший», – зазначив у коментарі Крим.Реалії головний редактор Defense Express Олег Катков.

З Балтійського моря ці кораблі рушили з 17 на 18 січня 2021 року. Вони йшли через Ла-Манш і зайшли у Середземне море. Супутникові фото їхнього переходу навіть потрапили в мережу. Зупинились кораблі в порту Тартус , Сирія.

«Ми знаємо, які підрозділи морської піхоти знаходяться у них на борту. Ще краще про це знає авіаносна група військово-морського флоту США. Хочу підкреслити, наші військові прораховують усі можливі сценарії, в тому числі й найгірші. Це їхня робота, щоб бути готовими. Зараз наш головний посил – тримаємо стрій, тримаємо спокій», – заявив з трибуни Верховної Ради міністр оборони України Олексій Резніков.

Три із шести кораблів – це судна північного флоту, двоє з них раніше вже бували у Криму – це ВДК «Оленегорский горняк» та ВДК «Георгий Победоносец». ВДК «Пётр Моргунов» введений в експлуатацію лише в 2020 році і у Чорне море ще не заходив. З Балтійської флотилії прийшли ВДК «Королев», ВДК «Минск» та ВДК «Калининград» і всі вони в 2021 році були в Криму. Експерти кажуть про велику вірогідність того, що вся ця армада, після Середземного піде якраз у Чорне море.

«У Середземному морі цим кораблям нічого робити. Росія висаджувати там десант поки що не збирається. Єдине розумне пояснення полягає в тому, що ці кораблі підуть у Чорне море», – зазначив у розмові з Крим.Реалії російський військовий експерт з Праги Юрій Федоров.

«Виходить така ситуація, що у загальному підсумку складається армада з 12 великих десантних кораблів. Ці судна можуть взяти на борт 4000-4500 морських піхотинців, півтори сотні танків, або дві з половиною сотні іншої бронетехніки», – прокоментував керівник моніторингової групи «Інституту чорноморських стратегічних досліджень» Андрій Клименко.

У Чорноморському флоті десантні кораблі приблизно такого ж радянського зразка, як і ті, що зараз перебувають у Середземному морі. Вони не мають ракетного озброєння і розраховані суто на перевезення бронетехніки та солдат, без авіаційної компоненти. Але їхня кількість насторожує фахівців.

«Можливості операції – це кілька днів, скажімо так 5-6 днів. Кілька днів піде на захід, плюс кілька днів на посадку, на навантаження. Після цього буде вже досить велике угруповання, яке може одночасно, ну, як мінімум, у двох районах, зробити висадку морського десанту», – зазначив Андрій Клименко.

Експерти вважають, що зараз ці кораблі прийшли без особового складу. Морську піхоту та техніку їм простіше завантажити у Севастополі чи Новоросійську. При нагоді стане 810-а бригада із Севастополя, 382-й батальйон морпіхів з Темрюка. А при потребі оперативно склад можна ще поповнити й перекидкою солдат з Північного чи Балтійського флотів.

«Фахівці завжди розраховують так, якщо у вас є шість кораблів і передбачається висадка десанту, то зазвичай розрахунки проводяться таким чином: два десантні кораблі безпосередньо працюють з десантом і висаджують його, два кораблі знаходяться в дорозі і два кораблі знаходяться в базах, циркулюють між районами. Тому ми й говоримо, що 12 кораблів – це загроза висадки десанту для двох районів», – вважає Андрій Клименко.

Узбережжя фактично по всій довжині материкової Україна ідеально підходе для висадки морського десанту. Воно мілководне, пологе і з піщаним дном. А в грудні 2021 року в Азовському морі, Україна вже фіксувала прохід ВДК «Новочеркасск» і ВДК «Цезарь Куников». Та найбільш ймовірні напрямки, як кажуть експерти, це район Маріуполя та Каркінітської затоки та Одеси.

«Росія демонструє силу і не лише військово-морську, а й сухопутну – військові навчання відбуваються всюди. Росія демонструє силу для того, щоб показати, що вона готова до війни, що вона зможе у разі потреби застосувати військову силу», – пояснив російський військовий експерт Юрій Федоров

Та попри кількість кораблів і масштаби можливого десанту, експерти сходяться на тому, що десантна операція проти України дуже ризикована і складна для Росії.

«12-14 великих десантних кораблів – це вкрай потужна річ, але є дуже важливий аспект – те, що проведення десантних операцій морських, у мінусові температури це певним чином вкрай екстремальне заняття. Бо жодна десантна операція, історична, ніколи не проходила за мінусових температур. Це великий ризик для особового складу це на думку багатьох військових експертів, з ким я спілкувався, це малоймовірно», – прокоментував Олег Катков.

«Ця операція, швидше за все, буде приречена на провал. У Росії такого досвіду немає та й у Радянського Союзу не було досвіду таких великих військово-морських десантів. А навчання, які відбуваються – це лише навчання, які за сценарієм завжди передбачають перемогу над противником», – зазначив Юрій Федоров.

Україна ж у свою чергу активно готується відбивати можливу агресію з моря. Проводить стрільби та посилено патрулює акваторію. Нині ж, через сильні шторми, російські морські пересування в Середземному та Чорному морях поставлені на паузу. Можливий перехід десантних кораблів із Середземного моря до Чорного фахівці прогнозують на середину лютого 2022 року.