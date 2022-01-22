«Будуть втрати з обох боків». Росія перекидає кораблі до Криму?

Російська агресія і можлива широкомасштабна війна. Україна вже тривалий час перебуває в напрузі через стягування російських військ до її кордонів і безрезультатні міжнародні перемовини. Один із можливих сценаріїв – це напад з Криму. А що з обороною, з чим Військово-морські сили України протистоятимуть у морі та на березі?

Ми зустрілися з командувачем ВМС України Олексієм Неїжпапою на одному з бойових катерів типу «Айленд». І запитали його про готовність українського флоту до російських сюрпризів.

– Чи можливий напад із Криму в сценарії повномасштабної агресії Росії проти України?

– Якщо буде повномасштабна агресія – це будуть втрати з обох боків. За сім років наш східний сусід збільшив кількість корабельного складу в Чорному морі втричі. Фактично всі нові кораблі, які надходили з 2015 року, вони переважно спрямовувались до Чорноморського флоту. Зокрема: шість підводних човнів, фрегати, ракетні катери, які за великим рахунком корвети, допоміжні судна та патрульні кораблі типу «Быков» і «Рогачев».

Також Чорноморський флот РФ був поповнений береговими ракетними комплексами «Бал» та «Бастіон». Крим – це непотоплюваний авіаносець і після захоплення півострова, задля уникнення ризику його повернення, цей флот був перенасичений платформами захисту захопленої території.

– Як змінився флот України після анексії Криму?

– Щодо України та наших ВМС, то з боку держави за останні два роки була дуже прискіплива увага до розвитку військово-морських сил. Адже було і є розуміння, що на морі у нас майже нічого не було. Особливо після захоплення Криму, коли була відсутність кораблів, навчально-матеріальної бази, відсутність навчальних закладів та сам флот, як такий практично перестав існувати.

Звичайно, вже сім років ми все відновлюємо, а останнім часом багато було зроблено на стратегічному рівні. По-перше, це стратегія розвитку ВМС. Яка була заслухана на засіданні РНБО, а згодом і ухвалена.

Також наказом генерала Залужного затверджено концепцію розвитку ВМС на найближчу перспективу до 2026 року. Там визначено конкретні платформи та завдання, які мають виконувати організації взаємодії, починаючи від пунктів базування і закінчуючи їх застосуванням.

– Що є у ВМС для протимінної боротьби?

– Зараз у нас є один невеликий протимінний корабель, щоправда застарілого проєкту, це рейдовий тральщик «Генічеськ». У нього на озброєнні є лише контактний трал і його, м'яко кажучи, замало.

Розглядаємо два шляхи. Закупівля за кредитом Великобританії двох протимінних кораблів. Другий напрямок – закупівля безпілотних протимінних комплексів

Ми розглядаємо два шляхи для подолання цієї проблеми та набуття протимінних здібностей. Зокрема, це закупівля за кредитом Великобританії двох протимінних кораблів типу Sandown . Вони будуть відремонтовані, обладнані, модернізовані, а після їх прибуття вони будуть одні з найсучасніших і найпотужніших протимінних кораблів на Чорному морі.

Другий напрямок – це закупівля безпілотних протимінних комплексів. На тому ж Азовському морі не завжди можливо застосовувати протимінні кораблі. Адже там не великі глибини і є лише рекомендовані шляхи проходів. З безпілотними комплексами з’явиться можливість віддаленого застосування, що вирішить безліч проблем.

Плюс катери Mark VI , які ми плануємо розмістити не лише в Чорному морі, а й в Азовському, також можуть мати на своїх бортах невеликі протимінні комплекси. І відповідно вони можуть використовуватися, як протимінні катери. Саме такі напрями ми й розглядаємо у протимінній боротьбі.

– Які поповнення флот очікує найближчим часом?

– Поповнення флоту, якщо брати корабельний склад, то ми не побачимо потужних змін у цьому році. Вони більше стосуватимуться 2023 року. Але все ж таки ми отримаємо ще один катер типу Island та два нові катери Mark VI, які зараз будуються у Сполучених Штатах.

Завершуємо випробування нашого корабля спеціального призначення «Сімферополь»

Також плануємо, що до кінця року, після підписання угоди між Україною та Великою Британією, прийде перший протимінний корабель, а до 2023 року у нас має бути вже два нових протимінних корабля. Також починаючи з 2023 року ми почнемо закупівлю безпілотних протимінних комплексів з безпілотними катерами.

На додачу ми завершуємо державне випробування нашого корабля спеціального призначення « Сімферополь » і він також увійде до складу ВМС.

Очікуємо ще кілька вертольотів типу Мі-8 та два літаки Ан-26

Що стосується повітряної компоненти, то ми очікуємо ще кілька вертольотів типу Мі-8 та два літаки Ан-26. Берегові ракетні війська, які формуватимуться у наступних роках, отримають перший дивізійний комплект берегового ракетного комплексу « Нептун ». Щодо нашого корвету , який зараз будується у Стамбулі, то його буде спущено на воду і для завершення будівництва він перейде в Україну.

– Як ви плануєте доставляти нові кораблі в Азовське море?

– Зараз Російська Федерація постійно перекриває Керченську протоку за рахунок відповідних повідомлень. Звичайно, ми будемо дивитися на обстановку, але ми розглядаємо два шляхи доставки: як по суші, так і прохід через Керченську протоку.

Керченська протока – це вільна протока і вона буде вільною. Ми керуємось нормами Міжнародного морського права і надалі лише так будемо чинити. Ми, на відміну від нашого східного сусіда, завжди використовуємо виключно норми Міжнародного морського права.

– З поповненням корабельного складу виникає потреба розширення причальних баз. Як ВМС України вирішують цю проблему?

– Перемога на морі базується на березі. Без інфраструктурних баз на березі взагалі неможливе утримання, обслуговування та забезпечення бойових дій на морі. Минулого року, вперше в історії ВМС, ми отримали причальний фронт у Чорному та Азовському морях.

Розпочинаємо проєктування головної бази в Очакові

До речі, наступного року порт Південний, де нині розміщується дивізіон «Айлендів», буде повністю готовий забезпечити базування цих катерів у повному та перспективному складі.

Також ми розпочинаємо проєктування головної бази в Очакові. Ми вже отримали понад 27 гектарів гідротехнічних споруд, і там, за допомогою наших колег із Великобританії, будуватиметься нова база. Це буде можливо завдяки їхнім кредитам, їхньої допомоги та їхнім досвідом, який вони здобули на будівництві військово-морських баз у всьому світі.

Ну і третє – це ​база на Азовському морі в Бердянську . Нині, ми там вже розпочали будівництво адміністративних будівель, гуртожитків тощо. Пізніше ми розпочнемо будівництва гідротехнічних споруд для базування корабельного складу. Ми розраховуємо, що до 2024 року основні завдання по забезпеченню базування кораблів ми зможемо вирішити повністю. І не лише тих, які зараз перебувають у складі флоту, а й перспективного складу ВМС.

– Як ВМС України використовують безпілотні літаки, зокрема й Bayraktar?

– У складі ВМС є ескадрилья, це для нас нова система, вона дуже цікава, дуже ефективна і ми вже тестуємо її в загальній системі моніторингу надводної обстановки. Зокрема у роботі з морськими та наземними цілями.

Безпілотники працюють як над морем, так і на суші

Нині наші безпілотники працюють як над морем, так і на суші. Щоб мати більшу ефективність – нам потрібно мати більше можливостей, і ми йдемо до цього. Я вважаю, що як тільки ми модернізуємо розвідувально-ударний комплекс ВМС, то сміливо можна буде говорити, що ми набули змоги стримувати агресію на морі.

– Коли ВМС України почнуть використовувати новітні зразки зброї берегової оборони типу РК «Нептун»?

– Навесні вже цього року у складі ВМС буде повний комплект ракетного комплексу «Нептун», берегового базування. Я думаю, що вже влітку він заступить на бойове чергування з охорони наших територіальних вод. Це дивізійний комплект, що складається з кількох батарей, а у перспективі до 2024 року ми повинні вже мати три дивізіони. Два на Чорному та один на Азовському морях.

– Чи вкладаєтесь ви в заплановані терміни виконання стратегії розвитку флоту до 2035 року?

– Останнім часом увага до флоту збільшилася і фінансовий ресурс для будівництва флоту теж збільшився. Коли створювали цю стратегію, вона була розрахована на певний фінансовий ресурс, який зараз рішенням керівництва країни було збільшено вдвічі.

Тепер за рахунок будівництва та придбання нових платформ, поповнення новими зразками техніки ми маємо прискорити реалізацію цієї стратегії. У нас стратегія розписана до 2035 року, я вважаю, що за рахунок кредитного фінансування та нашого прискорення ми вкладаємось в усі терміни, які ми собі визначали. А щодо корветів, то ми навіть йдемо на крок уперед.