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Посол Маркарова розповіла, якої техніки для оборони варто очікувати Україні від США у 2022 році

Оксана Маркарова (л) каже, що принаймні американські катери для оборонних цілей Україна цьогоріч має отримати

Посол України у США Оксана Маркарова у програмі «Суботнє інтерв’ю» на Радіо Свобода заявила, що Україна цьогоріч отримає від США військові катери, зокрема типу «Айленд» і Mark VI.

За її словами, орієнтовно у першому півріччі Вашингтон передасть Україні катер «Айленд», який ще поки перебуває у США.

«Він найближчим часом буде переданий і доставлений. Ми тут дуже активно співпрацюємо... Ми тут трошки залежимо від транспорту, але це точно перший квартал 2022 року», – сказала Маркарова.

Вона зауважила, що у 2022 році запланована відправка Україні також патрульних катерів Mark VI.

Щодо кількості, каже Маркарова: «Зараз це теж в обговоренні».

«Це може бути від трьох і плюс. Ми працюємо над тим, щоб знайти і ресурси, і все інше для того, щоб було більше. Тому що, ще раз, задача – побудувати повноцінну спроможність. Задача – щоб всі наші катери різного типу, бази, а ви знаєте, що Україна будує також корвет, щоб все це об’єдналося в одну спроможність, щоб ми розуміли, що коли ми повністю всі ці питання, разом з тренінгами для наших моряків, запускаємо, то в нас ця ділянка є повністю захищеною», – сказала Маркарова.

У листопаді телеканал CNN з посиланням на обізнані джерела заявляв, що адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість відправлення військових радників і додаткового озброєння в Україну на тлі побоювань через нарощування Росією сил поблизу українського кордону. За даними телеканалу, допомога може передбачати відправлення в Україну протитанкових ракет Javelin, мінометів, системи протиповітряної оборони, зокрема ракет Stinger тощо. Поки офіційної позиції Вашингтона з цього приводу не надходило.

Наразі ж відомо, що, відповідно, до підписаного наприкінці грудня президентом США Джо Байденом, оборонного бюджету США (NDAA) на 2022 фінансовий рік, Україні передбачено 300 мільйонів доларів на Ініціативу сприяння безпеці.

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