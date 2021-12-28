Президент США Джо Байден у понеділок підписав оборонний бюджет США (NDAA) на 2022 фінансовий рік у 770 мільярдів доларів, повідомив Білий дім.

Документ, серед іншого, передбачає виділення 300 мільйонів доларів на Ініціативу сприяння безпеці України з підтримки Збройних сил.

Крім того, Вашингтон виділив на оборону в Європі 4 мільярди доларів, 150 млн дол – країнам Балтії на співпрацю у сфері безпеки.

Загалом оборонний бюджет США на наступний рік передбачає витрати на військові потреби на майже 5% більше, ніж торік. Це, зокрема, витрати на вищі зарплати військовим, додаткові закупівлі літаків, кораблів тощо.

Документ включає витрати на відповідь загрозам з боку Китаю, Росії. І передбачає створення комісії для вивчення війни в Афганістані.

Раніше цього місяця Палата представників США і Сенат більшістю голосів проголосували за щорічний законопроєкт про оборону.