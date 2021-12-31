«Слава Україні!» – посольство США привітало українців із Новим роком

Посольство США в Києві привітало українців з Новим роком, заявивши про поглиблення за останні 12 місяців відносин між Україною і Сполученими Штатами Америки.

«2021 рік приніс нову адміністрацію США на чолі з президентом Джозефом Байденом. За останні 12 місяців президент Байден і держсекретар Ентоні Блінкен очолили процес поглиблення відносин між Україною і США і відновили наше стратегічне партнерство… США продовжують підтримувати Україну перед загрозою для її суверенітету і територіальній цілісності… Рушаймо в 2022 рік! Слава Україні!», – сказала у вітанні тимчасова повірена в справах США в Україні Крістіна Квін.

Напередодні під час телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним президент США Джо Байден «чітко дав зрозуміти, що Сполучені Штати та їхні союзники й партнери дадуть рішучу відповідь, якщо Росія вторгнеться в Україну», повідомили у Білому домі.

Байден також закликав Путіна знизити напруженість і посилити дипломатичні зусилля довкола України на тлі нарощування російських військ біля кордону і вимог Кремля про всеосяжні «гарантії безпеки».