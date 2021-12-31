Байден і Путін погодилися посилити дипломатію на тлі напруженості через Україну

Президент США Джо Байден закликав свого російського колегу Володимира Путіна знизити нагнітаючу напруженість і посилити дипломатичні зусилля довкола України на тлі нарощування російських військ біля кордону і вимог Кремля про всеосяжні «гарантії безпеки».

Під час 50-хвилинної телефонної розмови 30 грудня лідери двох країн провели «серйозний та предметний» обмін думками, щоб закласти основу для трьох груп майбутніх переговорів на початку наступного місяця, – сказав високопосадовець адміністрації Джо Байдена на умовах анонімності.

«Обидва лідери визнали, що є сфери, в яких ми могли б досягти значного прогресу, а також ті, де угоди не є можлививми, і що майбутні переговори визначать точніше контури кожної з цих категорій», – сказав високопосадовець.

Під час розмови Джо Байден також повторив, що будь-яке вторгнення в Україну зустрінеться нищівними економічними санкціями з боку Сполучених Штатів та їхніх партнерів, а також посиленням присутності НАТО в Центральній та Східній Європі.

Високопоставлений американський чиновник заявив, що Байден закликав до «прагматичної, орієнтованої на результат дипломатії» на майбутніх зустрічах сторін США та Росії.

Офіційні особи США та Росії зустрінуться 9-10 січня у Женеві, щоб обговорити контроль над озброєннями та зростання напруженості навколо України у рамках двостороннього діалогу щодо стратегічної стабільності. Потім 12 січня в Брюсселі відбудеться окреме засідання Ради Росія-НАТО, а днем пізніше – зустріч у Відні в рамках Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), до якої входять США, його європейські союзники, Україна та Росія.

Поза тим, речниця Білого дому Джен Псакі додала, що «президент Байден закликав Росію до деескалації напруженості з Україною».

«Він (Байден – ред.) чітко дав зрозуміти, що Сполучені Штати та їх союзники й партнери дадуть рішучу відповідь, якщо Росія вторгнеться в Україну. Президент Байден також висловив підтримку дипломатії, яка розпочнеться на початку наступного року з двостороннього діалогу зі стратегічної стабільності, в НАТО через Раду НАТО-Росія та в Організації з безпеки і співробітництва в Європі. Президент Байден повторив, що істотний прогрес у цих діалогах може відбутися лише в умовах деескалації, а не ескалації», – йдеться у коментарі Псакі за підсумками переговорів.

У свою чергу, помічник Путіна Юрій Ушаков сказав, що Росія задоволена телефонною розмовою та перспективами подальшої дипломатії на початку наступного року, які, за його словами, зосереджені на гарантіях безпеки, які Москва вимагає від Заходу.

Ушаков сказав, що Байден сказав Путіну, що Сполучені Штати не мають наміру розміщувати наступальну зброю в Україні. Путін сказав Байдену, що будь-які санкції будуть «колосальною помилкою», яка призведе до «повного розриву відносин» між Росією та США, заявив представник Кремля.

Друга розмова Джо Байдена і Володимира Путіна за цей місяць відбувалася на тлі зростання напруженості через накопичення російських сил поблизу кордону України. Розмову ініціювала Москва.

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Восени ЗМІ з посиланням на дані розвідки повідомили про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США та країни Заходу припустили, що Москва готує нове, масштабне, військове вторгнення. Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США та НАТО «гарантій безпеки» – зокрема, не розширювати НАТО на схід і не включати у військовий союз нових членів з-поміж колишніх радянських республік.

Водночас секретар Ради нацбезпеки України повідомив, що Київ на сьогодні не бачить загрози нападу з боку Росії. За словами Олексія Данилова, Москва наразі не може почати повноцінне вторгнення фізично.