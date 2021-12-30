Путін – Байден: терміновий дзвінок

Президент Росії Володимир Путін знову захотів поговорити з президентом США Джо Байденом. Телефонні переговори відбудуться 30 грудня. У Кремлі заявили, що хочуть ще раз обговорити ті вимоги, які раніше висунули США щодо України і НАТО.
Розмова Байдена і Путіна та безпекові виклики України у 2022 році – теми прямого ефіру на каналі Радіо Свобода.
Гості програми Свобода Live:
Геннадій Друзенко, правник, очільник Центру конституційного моделювання;
Ганна Шелест, директорка безпекових програм ради зовнішньої політики «Українська призма»;
Микола Бєлєсков, аналітик Національного інституту стратегічних досліджень;
Володимир Фесенко, політолог;
Євген Магда, політолог;
Сергій Кривонос, заступник секретаря РНБО України (2019–2020 роки)
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