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Політика

Путін – Байден: терміновий дзвінок

Колаж

Президент Росії Володимир Путін знову захотів поговорити з президентом США Джо Байденом. Телефонні переговори відбудуться 30 грудня. У Кремлі заявили, що хочуть ще раз обговорити ті вимоги, які раніше висунули США щодо України і НАТО.

Розмова Байдена і Путіна та безпекові виклики України у 2022 році – теми прямого ефіру на каналі Радіо Свобода.

Гості програми Свобода Live:

Геннадій Друзенко, правник, очільник Центру конституційного моделювання;

Ганна Шелест, директорка безпекових програм ради зовнішньої політики «Українська призма»;

Микола Бєлєсков, аналітик Національного інституту стратегічних досліджень;

Володимир Фесенко, політолог;

Євген Магда, політолог;

Сергій Кривонос, заступник секретаря РНБО України (2019–2020 роки)

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