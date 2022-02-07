Канцлер Німеччини зустрінеться з президентом США – на тлі критики Берліна за позицію щодо України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 7 лютого зустрінеться у Вашингтоні з президентом США Джо Байденом. Німецький лідер розпочинає міжнародне турне в час, коли його країна опинилася під вогнем критики через позицію щодо концентрації Росією військ поблизу кордонів України.

Візит Шольца до Білого дому є для нього першим відтоді, коли він замінив на посаді канцлера Анґелу Меркель. Перед відльотом із Берліна 6 лютого Шольц повторив, що Німеччина не надсилатиме зброю Україні, але додав, що його країна готова відправити війська до країн Балтії.

«Протягом багатьох років німецький уряд мав чіткий курс, що ми не постачаємо в кризові зони і що ми також не надаємо летальну зброю Україні», – сказав Шольц телеканалу ARD.

Нині Німеччина очолює операцію НАТО в Литві і має там близько 500 військових. Обіцянка виголошена на тлі зростання побоювань, що Росія може готуватися до вторгнення в Україну. Країни Заходу та НАТО звинуватили Росію в тому, що вона зібрала понад 100 тисяч військових на кордоні.

Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван сказав, що, попри відмову надати Україні зброю, Німеччина є другим за обсягом донором Україні після Сполучених Штатів.

Салліван також повідомив, що Байден і Шольц обговорять ситуацію навколо газопроводу «Північний потік-2» у Балтійському морі, який має забезпечити постачання російського газу до Німеччини в обхід України.

Після поїздки Шольца до Вашингтона він має зустрітися з лідерами країн Балтії в Берліні наприкінці цього тижня, а пізніше цього місяця здійснить поїздку в Україну та Росію.

Росія заперечує плани вторгнення в Україну, але вимагає широких гарантій безпеки, в тому числі гарантій відмови у потенційному прийомі України до НАТО.