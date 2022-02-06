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Іноземці провели в Києві акцію на підтримку України

У центрі Києва відбулася міжнародна акція на підтримку України, яка перебуває під загрозою нового масштабного вторгнення Росії. В акції International Unity March for Ukraine (Міжнародний марш єдності за Україну) взяли участь іноземні активісти та акредитовані в столиці України журналісти – всього близько сотні людей.

«Настав час міжнародній спільноті показати нашу солідарність перед подальшою російською агресією. Повна підтримка України. Принесіть свої національні прапори чи зробіть плакат!» – ідеться на сторінці організаторів акції у Facebook.

За словами кореспондента Радіо Свобода, учасники зібралися у парку біля памʼятника Тарасу Шевченку та пройшли до майдану Незалежності. Під час ходи звучали гасла «Слава Україні», «Героям Слава» та інші. На Майдані учасники маршу заспівали гімн України.

З осені минулого року у ЗМІ почали зʼявлятися повідомлення з посиланням на розвідку про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США та інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення і стали надавати військову допомогу Україні.

Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США та НАТО «гарантій безпеки», зокрема, не розширювати альянс на схід. Представники Заходу заявляли, що на поступки із принципових питань не погодяться.

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