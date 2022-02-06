Росія перекинула до кордонів з Україною біля 70% підрозділів, необхідних для вторгнення - ЗМІ

Росія зосередила біля українських кордонів біля 70% підрозділів, котрі необхідні, за оцінкою Кремля, для повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це повідомляє агенція Рейтер з посиланням на слова двох неназваних посадовців США, знайомих із ситуацією.

За інформацією агентства, Москва збільшила кількість батальйонно-тактичних груп із 60 до 83 біля кордону з Україною. Ще 14 груп перебувають в дорозі.

Погодні умови, зазначають чиновники США, для руху броньованої техніки по бездоріжжю стануть найбільш сприятливими близько 15 лютого і протримаються до кінця березня.

«Цей графік, а також все більша кількість російських військ зі зростаючим потенціалом біля України, можуть свідчити про те, що вікно для дипломатії закривається», – ідеться в статті.

Кремль ще може замінити сценарій повномасштабного вторгнення в Україну на інший, вважають джерела Рейтер.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення і почали надавати військову допомогу Україні.

Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО «гарантій безпеки», зокрема, не розширювати Альянс на схід. Представники Заходу заявляли, що на поступки в принципових питаннях не підуть.