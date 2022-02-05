Із безпілотника обстріляли цивільний сектор Павлополя - голова ВЦА

Російські гібридні формування 5 лютого скинули з безпілотника 4 вибухові пристрої на цивільний сектор Павлополя (маріупольський напрямок). Про це Радіо Донбас.Реалії (проєкт Радіо Свобода) повідомив голова Сартанської військово-цивільної адміністрації Олександр Куркчі. Два вибухові пристрої упали на будівлю непрацюючої школи.

«Працював безпілотник, який скинув чотири саморобні вибухові пристрої. Два з них впали поруч з житловими будинками: пошкодило два вікна. І два упали на будівлю Павлопільської школи, яка не працює: пошкодило дах», – повідомив голова ВЦА.

Постраждалих від удару, за його словами, немає.

«Зараз чекаємо на слідчо-оперативну групу», – сказав Олександр Куркчі.

Штаб ООС поки не повідомляв про цей обстріл.