Держдепартамент США підтвердив: Росія готувала фейкове відео як привід для нападу на Україну

Розвідка США справді зібрала інформацію про підготовку Москвою фейкового відео з метою звинуватити Збройні сили України в загибелі цивільних на Донбасі або й прилеглих районах самої Росії. Це на брифінгу в Держдепартаменті США 3 лютого підтвердив речник зовнішньополітичного відомства Нед Прайс.

За його словами, Сполучені Штати оприлюднюють ці дані, щоб розкрити масштаби дестабілізаційних дій Росії проти України та відрадити Москву від реалізації «небезпечної кампанії».

Заступник радника президента США з національної безпеки Джонатан Файнер сказав журналістам, що Сполучені Штати не знають напевне, чи Росія діятиме в такий спосіб, «але ми знаємо, що такий варіант розглядається».

Раніше провідні американські видання, The Washington Post і The New York Times, повідомили з посиланням на кілька високопосадових джерел у владі США про наявність доказів того, що Росія розробила і схвалила на високому рівні в Москві план, який передбачає створення приводу для вторгнення в Україну.

«Імовірна операція… передбачатиме фабрикування відеокадрів із зображенням жертв серед цивільного населення на сході України – і, можливо, через кордон у самій Росії – для широкої аудиторії, щоб викликати обурення проти українського уряду та створити привід для вторгнення. Поки що неясно, ідеться про реальні жертви чи фейкові, сказав один американський чиновник», – ідеться в публікації The Washington Post.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення і почали надавати військову допомогу Україні.

Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО «гарантій безпеки», зокрема, не розширювати Альянс на схід. Представники Заходу заявляли, що на поступки в принципових питаннях не підуть.