Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

НАТО не відправлятиме війська в Україну в разі нападу Росії – Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс зосереджується на наданні підтримки Україні

НАТО не планує відправляти свої війська до України у разі наступу Росії, заявив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг.

«Ми не плануємо розгортати війська НАТО в Україні», – сказав Столтенберг в інтерв’ю BBC.

Північноатлантичний альянс, додав Столтенберг, зосереджується на наданні підтримки Києву.

«Є різниця між тим, щоб бути членом НАТО та бути сильним і цінним партнером, як Україна. У цьому немає жодних сумнівів», – сказав генеральний секретар Альянсу.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення і почали надавати військову допомогу Україні. Водночас російські посадовці в останні дні кілька разів повторили, що Росія не планує нападу на Україну.

Кремль також зажадав від США і НАТО «гарантій безпеки», зокрема, не розширювати Альянс на схід. Представники Заходу заявляли, що на поступки в принципових питаннях не підуть.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG