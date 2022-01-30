НАТО не відправлятиме війська в Україну в разі нападу Росії – Столтенберг

НАТО не планує відправляти свої війська до України у разі наступу Росії, заявив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг.

«Ми не плануємо розгортати війська НАТО в Україні», – сказав Столтенберг в інтерв’ю BBC.

Північноатлантичний альянс, додав Столтенберг, зосереджується на наданні підтримки Києву.

«Є різниця між тим, щоб бути членом НАТО та бути сильним і цінним партнером, як Україна. У цьому немає жодних сумнівів», – сказав генеральний секретар Альянсу.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення і почали надавати військову допомогу Україні. Водночас російські посадовці в останні дні кілька разів повторили, що Росія не планує нападу на Україну.

Кремль також зажадав від США і НАТО «гарантій безпеки», зокрема, не розширювати Альянс на схід. Представники Заходу заявляли, що на поступки в принципових питаннях не підуть.