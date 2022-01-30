Німеччина втрачає довіру союзників через Україну – голова Мюнхенської конференції з безпеки

Берлін втрачає довіру союзників через свою стриману позицію на тлі загрози російського вторгнення в Україну, заявив голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер.

«Німеччина втратила довіру цілої низки партнерів або ризикує втратити її», – сказав Ішингер в інтерв’ю німецькій агенції DPA.

За словами Ішингера, який тривалий час був послом ФРН у Вашингтоні, репутація Берліна постраждала через небажання постачати зброю Україні та позицію німецького уряду щодо газопроводу «Північний потік-2».

Україна 16 січня 2022 року, перед візитом німецької міністерки закордонних справ Анналени Бербок до Києва, вчергове закликала ФРН надати зброю. 7 січня 2022 року Бербок відвідала Україну і заявила, що Німеччина не змінила своєї позиції і підтримуватиме Україну шляхом дипломатії, а не зброї.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення і почали надавати військову допомогу Україні.

Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО «гарантій безпеки», зокрема, не розширювати Альянс на схід. Представники Заходу заявляли, що на поступки в принципових питаннях не підуть.