Путін навряд чи атакуватиме Україну, бо не буде бліц-кригу – Гармаш

Обізнаність західних розвідок щодо можливих планів Росії може стати чинником стримування для президента РФ Володимира Путіна, якщо він розглядає сценарій вторгнення в Україну, заявив у «Суботньому інтерв’ю» Радіо Свобода учасник Мінських переговорів з урегулювання на Донбасі Сергій Гармаш.

За його словами, західні партнери України США і Велика Британія мають дуже потужні розвідки і напевно вони володіють значним обсягом інформації щодо реальності повномасштабного наступу Росії проти України. Тобто, якщо Путін наважиться на вторгнення або на спецоперацію проти України, це не стане бліц-кригом, не виявиться несподіванкою, каже Гармаш.

«Можливо, вони (розвідки США і Великобританії – ред.) знають щось таке, чого не знаємо ми. Але я впевнений, що це не пов’язано все ж таки з широкомасштабним, повномасштабним наступом. А, можливо, це пов’язано якраз із тим, про що казав Джонсон, прем’єр Британії, про якусь блискавичну атаку на Київ. Тобто це може бути і ракетний удар, це можуть бути і терористичні акти, якась серія терористичних актів. Можливо, вони про це знають. Але я думаю, що якщо вони про це вже знають, то цього вже не буде. Тому що навряд чи Росія піде на такі спецоперації, якщо вони вже всім відомі», – констатував Сергій Гармаш.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення. Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО «гарантій безпеки», зокрема, не розширювати Альянс на схід. Представники Заходу заявляли, що на поступки в принципових питаннях не підуть.

29 січня російські військові заявили, що підрозділи і авіація Західного військового округу Росії, розташованого біля українських кордонів, завершили планову перевірку боєготовності і повертаються до місць дислокації.

30 січня російські ЗМІ оприлюднили заяви секретаря Ради безпеки РФ Миколи Патрушева про те, що Росія «не хоче війни» і «не загрожує» Україні. Патрушев назвав «повною безглуздістю» дані, що РФ загрожує Україні.

«Не хочемо ми війни, і вона нам абсолютно не потрібна, і ті, хто її нав’язують, особливо із Заходу, вони переслідують якісь свої корисливі вигадки», – заявив Патрушев.