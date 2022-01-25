Джонсон попередив Путіна, що буде, якщо він обере «шлях кровопролиття»

Прем’єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон заявив, що президент Росії Володимир Путін має розуміти, що в разі нового нападу на Україну Москву чекають жорсткіші санкції, подальші кроки, щоб допомогти Україні захистити себе, і посилення присутності НАТО для захисту союзників на східному фланзі Альянсу. Джонсон заявив про це під час виступу в парламенті Британії.

«Якщо президент Путін обере шлях кровопролиття і руйнування, він повинен усвідомити, що це буде і трагічно, і марно, і ми не повинні дозволяти йому вірити, що він зможе легко забрати якусь меншу частину України, відрізати шматок, тому що опір буде запеклим… І якщо Росія піде цим шляхом, багато синів російських матерів не повернуться додому. І відповідь міжнародної спільноти буде такою ж, і біль, який буде завдано російській економіці, буде таким же», – заявив Джонсон.

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Він наголосив, що українці мають повне моральне і юридичне право захищати свою країну. «Вважаю, що їхній опір буде наполегливим і завзятим, а кровопролиття порівнянне з першою війною в Чечні чи Боснії, чи будь-яким іншим конфліктом, який пережила Європа з 1945 року. Від такої катастрофи ніхто не виграє», – наголосив Джонсон.

Водночас британський прем’єр запевнив, що вважає можливим вирішення проблем із Росією за допомогою діалогу, і висловив готовність продовжити контакти з президентом Росії Володимиром Путіним.

«Я вважаю, що всі побоювання Росії ще можна розвіяти, і ми зможемо знайти шлях до взаємної безпеки за допомогою терплячої і принципової дипломатії, за умови, що президент Путін уникне пастки початку страшної війни, яка, на мою думку, заслужить засудження історії», – заявив голова уряду Британії.

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Напередодні Джонсон озвучив дані британської розвідки про те, що Росія планує «блискавичний напад» на Київ, застерігши Москву, що рішення про вторгнення буде «катастрофічним».

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення. Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО «гарантій безпеки», зокрема, не розширювати Альянс на схід. Представники Заходу заявляли, що на поступки в принципових питаннях не підуть.