Мураєв: що не так із його словами?

Міністерство закордонний справ Великої Британії поширило дані британської розвідки про ймовірний план Кремля змінити владу в Україні шляхом агресії. Одним із потенційних ставлеників Росії назвали колишнього народного депутата від Опозиційного блоку, а тепер політичного діяча від партії «НАШІ», Євгенія Мураєва. Сам політик заперечує свій зв’язок із Кремлем. Це заперечує і Росія.

Радіо Свобода проаналізувало кілька тез, які Мураєв проголошує в ефірах телеканалу «Наш», яким він володіє. Наводимо кілька тез із новорічного інтерв’ю політика та пояснюємо, що з ними не так.

«Ми не керуємо своєю країною, причому давно. Дивись, усі реформи диктує МВФ, наглядові ради складаються із іноземців. Керують усіма стратегічними підприємствами, вони всі системно показують збитки. Хоча до приходу цих наглядачів, вони були прибутковими підприємствами»

Теза про «зовнішнє управління» Україною часто лунає від проросійських політиків. Цей же наратив використовують російські медіа, обговорюючи ситуацію в Україні. Зрештою, тезу про зовнішнє управління не раз проголошував і президент Росії Володимир Путін.

«Навіщо зустрічатися із Зеленським, якщо він передав свою країну під повне зовнішнє управління», – заявив Путін під час прес-конференції у 2021 році.

«У нас поставили у владу людей, які ніколи б не прийшли до неї демократичним шляхом. Турчинов міг би стати президентом у нашій країні? Ви думаєте Яценюка обрали б прем'єром, якби не стояв натовп з палицями і зі зброєю навколо парламенту і не кричали, що всіх уб'ють? Чи ви не пам'ятаєте через який натовп проходили нардепи? Їх портрети висіли і розповідали кого де повісити. Друзі, вони захопили владу!».

У 2014 році після зимових подій Революції Гідності тогочасний президент Віктор Янукович утік із України в Росію. Олександр Турчинов на той момент очолював парламент. Згідно Конституції України, якщо президент не може виконувати свої обов’язки – владу перебирає на себе голова Верховної Ради до моменту обрання нового президента на законних позачергових виборах. У 2014 році відбулися демократичні вибори президента України, на яких у першому турі обрали Петра Порошенка. Теза, що в країні захопили владу, а події в центрі столиці – переворот, часто лунають від російських політиків.

Теза про «державний переворот», як Євгеній Мураєв називає Революцію гідності, ідентична тій, яку поширює російська пропаганда і яку не раз озвучував Володимир Путін.

«Я вірю у континентальне об'єднання. Я розумію, що воно станеться. Ми бачимо, як хочуть, не хочуть – у світі зближаються Росія та Китай. Європа не може бути вирваною із контексту. Європа із 45-го року перебуває під окупацією військ-союзників: Великобританії та Сполучених Штатів. Наші батьки та діди створили країни Варшавського договору, потім після падіння Радянського Союзу вийшли звідти, а бази Великобританії там залишилися до тепер. У Європи немає власної армії».

Більшість країн Європейського союзу є членами НАТО – організація Північноатлантичного договору – оборонний військово-політичний союз 30-ти країн, серед іншого і США. Ідея виникнення такого союзу з’явилася після Другої світової війни. Європа та США були вимушені шукати новий спосіб колективної безпеки, побоюючись реваншизму в Німеччині та агресивної політики Радянського Союзу.

«Поки будуть декласувати і принижувати в правах російськомовних, я буду розмовляти принципово російською мовою в усіх ефірах».

Законодавство України визначає у яких сферах має обов'язково використовуватися державна українська мова. Ці сфери не торкаються особистих прав людей. Вдома, у побуті, у звичайному спілкуванні кожен громадянин України може вільно спілкуватися тією мовою, якою йому зручно. Але представники державних та місцевих органів управління, сфера освіти та змі мають використовувати державну мову.

Теза про «порушення прав російськомовних» є базовою тезою російської інформаційної війни проти України. Її весь час повторює у своїх публічних виступах Володимир Путін. Цим фейком Кремль виправдовує окупацію Криму та гібридну агресію проти України на територіях Донбасу.

«Українська влада не хоче миру. Щоб там вони не розповідали, що Путін не хоче, що він завтра нападе, українській владі не вигідний мир. Тому що це означає, що доведеться відповідати за те, що там відбулося, суспільство дізнається, як це відбулося. В електоральне поле повернуться люди, які змінять систему і з'явиться баланс, а їм хочеться домінувати й увесь час пролонгувати свою владу. Буде багато змін і вони невідворотні. Тому, чесно кажучи, я в хорошому настрої очікую на цей рік».

Українська влада намагається врегулювати конфлікт на Донбасі дипломатичним шляхом залучаючи міжнародних партнерів. Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами.

За час існування незалежної України, керівництво країни жодного разу не озвучувало агресивних намірів щодо сусідніх країн. Україна не порушувала жодних, визнаних міжнародним правом кордонів. Після окупації Росією Криму, демократично обрані президенти Петро Порошенко і Володимир Зеленський неодноразово заявляли, що прагнуть встановлення миру і відновлення територіальної цілісності України.

Наразі, попри скупчення російських військ на кордонах України, Росія заперечує намір розпочати широкомасштабну війну, а у засобах масової інформації звинувачує Україну у агресивних намірах щодо неї і ОРДЛО.