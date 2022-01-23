Мураєв заперечив інформацію, що він є частиною плану Кремля в Україні

Колишній депутат парламенту України Євген Мураєв заперечив інформацію МЗС Великої Британії про те, що його Кремль хоче привести до влади в Україні після російського вторгнення.

«У Росії є інший кандидат, і вони навіть не приховують цього. Я патріот своєї країни», – заявив Мураєв в інтерв’ю британському виданню The Telegraph.

Мураєв сказав, що наведена Лондоном інформація є абсурдною, оскільки він уже кілька років перебуває під санкціями Росії.

Форін офіс Великобританії раніше розповсюдив заяву, що Москва хоче шляхом агресії змінити владу в Україні. Кремль як потенційного кандидата розглядає колишнього народного депутата Євгена Мураєва. За даними МЗС Сполученого Королівства, російська розвідка підтримує контакти й з іншими українськими політиками-втікачами: Миколою Азаровим, Сергієм Арбузовим, Володимиром Сівковичем та Андрієм Клюєвим.

Росія у відповідь звинуватила Лондон в ескалації ситуації довкола України.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення. Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО «гарантій безпеки», зокрема, не розширювати Альянс на схід. Представники Заходу заявляли, що на поступки в принципових питаннях не підуть.