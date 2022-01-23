Москва звинуватила Велику Британію в ескалації після заяв про плани Кремля в Україні

Міністерство закордонних справ Росії звинуватило Велику Британію в ескалації ситуації довкола України після заяви, що Кремль в результаті вторгнення на українську територію планує привести до влади проросійського політика.

Форін офіс Великобританії раніше розповсюдив заяву, що Москва хоче шляхом агресії змінити владу в Україні. Кремль як потенційного кандидата розглядає колишнього народного депутата Євгена Мураєва. За даними МЗС Сполученого Королівства, російська розвідка підтримує контакти й з іншими українськими політиками-втікачами: Миколою Азаровим, Сергієм Арбузовим, Володимиром Сівковичем та Андрієм Клюєвим.

«Поширена МЗС Британії дезінформація є ще одним свідченням того, що саме країни НАТО на чолі з англосаксами займаються ескалацією напруженості довкола України», – ідеться в повідомленні російського МЗС в телеграмі.

Москва також закликала Лондон «припинити провокації».

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення. Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО «гарантій безпеки», зокрема, не розширювати Альянс на схід. Представники Заходу заявляли, що на поступки в принципових питаннях не підуть.