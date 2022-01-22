Міноборони Росії відправило в Білорусь винищувачі Су-35С

Міноборони Росії повідомило на своєму сайтів, що відправило на військові навчання в Білорусь винищувачі Су-35С

«Перевірка сил реагування Союзної держави пройде в два етапи.

На першому (до 9 лютого) буде виконано перекидання та створення у найкоротші терміни угруповань військ (сил) на території Республіки Білорусь, організація охорони та оборони важливих державних та військових об'єктів, охорона державного кордону у повітряному просторі, перевірка готовності та здатності чергових з ППО сил та засобів виконати завдання щодо прикриття важливих об'єктів на території Республіки Білорусь.

Під час другого етапу перевірки (з 10 по 20 лютого) буде проведено спільне вчення «Союзна рішучість-2022», в рамках якого будуть відпрацьовані питання запобігання та відбиття зовнішньої агресії, а також протидії тероризму та захисту інтересів Союзної держави», – йдеться у повідомленні.

Практичні дії військ, як повідомляється, будуть відбуватися на полігонах Доманівський, Гозький, Обуз-Ліснівський, Брестський та Осиповицький. Планується задіяти аеродроми Барановичі, Лунинець, Ліда та Мачулищі.

«Кількість військовослужбовців, що залучаються, і техніки на навчання, що потрапляє під дію Віденського документа 2011 року, не перевищують визначені ним параметри, які підлягають повідомленню», – додали в Міноборони Росії.

17 січня білоруське міністерство оборони повідомило, що на територію Білорусі прибули перші підрозділи збройних сил Росії, які стануть учасниками раптової перевірки сил реагування Союзної держави Росії та Білорусі та спільних навчань «Союзна рішучість».

Перед тим Олександр Лукашенко повідомив, що в лютому біля західних та південних кордонів Білорусі відбудуться оперативні спільні навчання збройних сил Росії та Білорусі.

Проведення навчань було схвалене Лукашенком та президентом Росії Володимиром Путіним ще у грудні. 17 січня був затверджений їхній оперативний задум. За словами Лукашенка, які наводить агентство БелТА, навчання мають бути «солідними», а їхньою метою має стати «відпрацювання певного задуму», як він висловився, у протистоянні з силами «Заходу» («Прибалтика (так в СРСР називали країни Балтії – ред.) та Польща») та «Півдня» (Україна).

Тим часом Сполучені Штати сприймають переміщення російських військових до Білорусі як можливу підготовку до вторгнення в Україну, сказала під час брифінгу 18 січня високопоставлена представниця Держдепартаменту США. За її словами, Вашингтон «приватно повідомив білоруській владі про нашу стурбованість».

Тим часом, британське видання The Guardian цитує неназваного американського високопосадовця, який стверджує, що Москва не повідомила НАТО про ці навчання в Білорусі, і додає, що число російських військових там «перевищує те, якого ми могли б очікувати від звичайних навчань».