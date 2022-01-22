У Держдепартаменті заперечили повідомлення про плани евакуації у посольстві США в Україні

Високопосадовець Державного департаменту США у коментарі «Голосу Америки» заперечив повідомлення низки американських ЗМІ про буцімто евакуацію частини співробітників посольства Сполучених Штатів Америки в Україні. За словами високопосадовця Держдепартаменту, наказ про евакуацію не надходив.

Інший представник Державного департаменту США повідомив «Голосу Америки», що Сполучені Штати здійснюють ретельне планування на випадок екстреної ситуації, як завжди, у разі, якщо безпекова ситуація погіршиться.

«Ми вже перебуваємо на четвертому рівні щодо рекомендацій стосовно подорожей до України через COVID-19 і порадили громадянам США бути поінформованими про повідомлення про те, що Росія планує значні військові дії проти України. Якщо буде рішення змінити нашу позицію щодо американських дипломатів та їхніх родин, американські громадяни не повинні очікувати, що будуть евакуації за підтримки уряду США. Наразі для підтримки вильотів доступні комерційні рейси», – заявив представник Держдепартаменту в електронному листі.

Раніше американський канал Fox News, посилаючись на джерела в уряді США, повідомив, що Держдепартамент наказав з понеділка почати евакуацію членів родин співробітників посольства США в Україні.

Напередодні канал CNN повідомив, посилаючись на поінформовані джерела, що посольство США у Києві звернулось до Державного департаменту США із запитом про дозвіл на відбуття усіх другорядних співробітників та їхніх родин.

Канал, посилаючись на неназване «джерело в уряді України», також повідомив, що президент України Володимир Зеленський буцімто сказав державному секретарю США Ентоні Блінкену, що евакуація співробітників посольства стала би «надмірною реакцією».

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення. Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО «гарантій безпеки», зокрема, не розширювати Альянс на схід. Представники Заходу заявляли, що на поступки в принципових питаннях не підуть.