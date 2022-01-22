Загроза російського вторгнення в Україну вища, ніж у 2014 році – Аваков

Вірогідність повномасштабного вторгнення Росії в Україну в останні дні вища, ніж це було у 2014 році, заявив колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

За словами Авакова, Росія зосередила біля кордонів України 54 батальйонно-тактичні групи загальною чисельністю понад 100 тисяч військових.

«На мою думку, вірогідність повномасштабного російського вторгнення зараз навіть вища, ніж в 2014 році», – сказав Аваков під час круглого столу з нагоди Дня Соборності.

Він додав, що довжина державного кордону, який потребує посиленої охорони збільшилась на понад тисячу кілометрів – через дії Білорусі.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення. Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО «гарантій безпеки», зокрема, не розширювати Альянс на схід. Представники Заходу заявляли, що на поступки в принципових питаннях не підуть.