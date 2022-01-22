Міністр оборони України анонсував нові поставки озброєння США

Міністр оборони України Олексій Резніков подякував адміністрації США за першу партію військової допомоги, яка надійшла в період загрози російського вторгнення, і анонсував продовження поставок.

Перша партія військової допомоги США, до якої входить майже 90 тонн зброї та боєприпасів, у суботу вранці прибула до аеропорту «Бориспіль». Міністерство оборони України продемонструвало кадри розвантаження.

«Прилетіла перша пташка. Усі українці високо цінують допомогу США у зміцненні обороноздатності України. Дякую нашому стратегічному партнеру та особисто Міністру оборони США Ллойду Остіну III за непохитну підтримку. Далі буде» – написав Резніков на своїй сторінці у твіттер.

Раніше країни Балтії отримали від Сполучених Штатів Америки дозвіл на відправку до Україну комплексів Javelin і Stinger.

Естонія має намір надати протитанкові ракети Javelin, а Латвія і Литва нададуть зенітні ракети Stinger і супутнє обладнання для зміцнення оборонного військового потенціалу України.

Країни Заходу, США і Європа, останніми місяцями висловлюють підтримку Україні на тлі загрози можливого вторгнення Росії у зв’язку із накопиченням нею військ біля кордонів України. Росія заперечує підготовку наступу.