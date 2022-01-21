Болгарія і Румунія виступили із заявами щодо вимоги Росії вивести сили НАТО

Міністерство закордонних справ Болгарії 21 січня закликало Росію поважати зовнішньополітичний вибір Болгарії у тому, що стосується членства країни в НАТО.

«Ми закликаємо Російську Федерацію проявити повагу до усвідомленого зовнішньополітичного вибору Болгарії щодо членства в НАТО, і до рішень Конституційного суду Болгарії. Ми закликаємо Російську Федерацію до конструктивного діалогу з державами-членами НАТО в Раді НАТО-Росія з метою створення більш єдиної та безпечної Європи на основі верховенства права та суворого виконання міжнародно-правових зобов’язань», – йдеться у заяві МЗС Болгарії на сайті відомства.

У відомстві заявили, що питання європейської безпеки, а також кризу в Україні та навколо неї необхідно вирішувати «дипломатичним шляхом та шляхом діалогу».

Також у Міністерстві закордонних справ Румунії оприлюднили свою офіційну позицію, відкинувши, «як недоречні та необґрунтовані заяви Міністерства закордонних справ Російської Федерації щодо військової присутності союзників на східному фланзі НАТО».

«Присутність НАТО в союзних державах, що є результатом рішень, ухвалених на найвищому рівні керівниками союзників і реалізованих відповідальними за це політичними та військовими структурами, є суто оборонною реакцією на дедалі агресивнішу поведінку Російської Федерації. В умовах східного сусідства, особливо з 2014 року, коли українська територія Криму була незаконно окупована Росією, така поведінка продовжує посилюватися сьогодні, попри спроби НАТО вести конструктивний діалог», – йдеться у заяві на сайті МЗС Румунії.

Вимоги Росії до НАТО щодо «гарантій безпеки» у румунському зовнішньополітичному відомстві назвали неприйнятними і такими, що не можуть бути предметом переговорів, «враховуючи, що позиція стримування та оборони безпосередньо пов’язана і є невід’ємною частиною механізму колективної оборони НАТО».

У той же час Румунія висловлює сподівання, що процес відкритого діалогу з Російською Федерацією в цей період продовжиться і призведе до деескалації безпекової ситуації «на благо всього євроатлантичного простору», вказано у заяві.

Міністерство закордонних справ Росії 21 січня заявило, що у пропозиціях Москви щодо «гарантій безпеки» до НАТО від грудня 2021 року, заявлено вимогу про виведення сил Альянсу з країн, які вступили в НАТО після 1997 року. Серед таких країн МЗС Росії виокремило Румунію та Болгарію.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення. Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО «гарантій безпеки», зокрема, не розширювати Альянс на схід. Представники Заходу заявляли, що на поступки в принципових питаннях не підуть.