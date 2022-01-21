У Міноборони Чехії заявили про допомогу і підтримку для України – ЗМІ

Чехія готова активно вступити до діалогу довкола теми загроз безпеці України та підтримує політику відкритих дверей щодо вступу України до НАТО, заявила міністр оборони Чехії Яна Чернохова.

«Я вірю, що дипломатичні перегори приведуть до деескалації нинішньої ситуації на кордонах України». У будь-якому випадку ми, Чеська Республіка, готові допомогти», – цитує слова міністра портал Hospodarske Noviny.

Чернохова додала, що Чехія «історично, політично і як союзник – на боці України».

Очільниця Міноборони Чехії також повідомила, що її країна планує надати Україні боєприпаси 152-міліметрового калібру для важкої артилерії. Як передає видання Denik N, відповідні документи щодо передачі озброєння мають підготувати чеському уряду наступного тижня.

«Європа має підготуватися і допомогти Україні, нашим союзникам. Наступного тижня я передам уряду матеріал, на основі якого ми забезпечимо Україну артилерійськими боєприпасами калібру 152 міліметри», – сказала Чернохова.

18 січня до України прибула партія технічної допомоги від Великої Британії – нові легкі протитанкові засоби.

Країни Заходу, США і Європа, останніми місяцями висловлюють підтримку Україні на тлі загрози можливого вторгнення Росії у зв’язку із накопиченням нею військ біля кордонів України. Росія заперечує підготовку наступу.