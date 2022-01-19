«Не дозволяйте Москві вас розколоти» – Блінкен у Києві

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен закликав Україну до «єдності» та продовження реформ. Про це він заявив на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою під час візиту до Києва.

За словами Блінкена, під час розмов із Кулебою та президентом України Володимиром Зеленським він зазначав, що реакція на агресію Росії вимагає єдності серед міжнародних партнерів та всередині самої України. Він додав, що українці «повинні триматися разом, особливо в ці часи».

Державний секретар висловив думку, що Москва намагається «посіяти розбрат всередині України, ускладнити для українців співпрацю та втілення своїх європейських та демократичних прагнень, щоб стверджувати, що демократія – це шлях до поляризації та неспроможності».

«Україна повинна уникати будь-яких дій, які допомагають Росії в цьому цинічному завданні. Не дозволяйте Москві вас розколоти. Лідери в українському уряді та поза ним повинні відкласти свої відмінності заради спільних національних інтересів і разом готуватися до, можливо, важких днів. Але при цьому США хочуть, щоб ви знали: коли ви протистоїте спробам розколоти, залякати вас, погрожувати вам, Сполучені Штати стоять пліч-о-пліч із вами», – заявив Блінкен, не уточнивши, про які саме відмінності йдеться.

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Голова Державного департаменту також закликав до продовження реформ в Україні, згадавши про конкурс на посаду голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

«Президент Зеленський продовжує просувати важливі реформи, попри внутрішній тиск та виклики… Хочу закликати комісію провести наступні дії для остаточного рішення щодо голови САП. Також хочу закликати українців працювати більше над євроатлантичними прагненнями», – сказав він.

Раніше сьогодні держсекретар США Ентоні Блінкен, який 19 січня прибув до Києва, висловив сподівання, що Росія дотримуватиметься дипломатичного підходу для вирішення кризи на кордоні з Україною.

За словами Блінкена, нарощування російських військ на кордоні з Україною означає, що Москва може у найкоротший термін віддати наказ про вторгнення. Держсекретар висловив сподівання, що президент Росії Володимир Путін обере «мирний шлях».

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення. Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО гарантій безпеки, зокрема, не розширювати Альянс на схід.

Минулого тижня відбулися три раунди переговорів, присвячені діям Росії і європейській безпеці: двосторонні американсько-російські, зустріч у рамках Ради НАТО-Росія і переговори в ОБСЄ. Про прогрес за їхніми підсумками не повідомляли. Москва і Вашингтон підкреслили свої «фундаментальні» розбіжності щодо європейської безпеки під час напружених переговорів.