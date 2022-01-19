Кулеба обговорив із головою зовнішньополітичної служби ЄС «пакет стримування Росії» – МЗС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив безпекову ситуацію довкола України телефоном із Високим представником Євросоюзу із закордонних справ Жозепом Боррелем, повідомляє пресслужба МЗС 19 січня.

«Кожна країна Європейського Союзу має розуміти, що, якою б високою не була ціна стримування Росії, ціна припинення нової війни буде набагато вищою. Єдина правильна стратегія – це проявити твердість і діяти єдиним фронтом з Україною», – йдеться в коментарі Кулеби.

За повідомленням, співрозмовники обговорили «комплексний пакет стримування Росії, зокрема, підготовку жорстких санкцій ЄС проти РФ на випадок подальшої ескалації».

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Боррель також поінформував Кулебу про результати зустрічі міністрів закордонних справ Євросоюзу минулого тижня. За його словами, Євросоюз переконаний, що «лише сильний пакет стримування зупинить Росію».

«Жозеп Боррель погодився, що однією з цілей Росії нині є саме внутрішня дестабілізація України, зокрема з метою здійснення негативного впливу на економічні та фінансові процеси. Глава європейської дипломатії запевнив у готовності ЄС і надалі підтримувати Україну в цих сферах», – заявляють у міністерстві.

Боррель наразі не коментував розмову із міністром закордонних справ України.

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Кулеба також розповів голові дипломатичної служби ЄС про масові кібератаки на державні органи України, які сталися минулого тижня. Боррель, зі свого боку, підтвердив готовність ЄС підтримувати України в зміцненні кібербезпеки, сторони «домовилися організувати відповідний процес взаємодії».

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення. Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО гарантій безпеки, зокрема, не розширювати Альянс на схід.

Із 10 по 13 січня відбулися три раунди переговорів, присвячені діям Росії і європейській безпеці: двосторонні американсько-російські, зустріч у рамках Ради НАТО-Росія і переговори в ОБСЄ. Про прогрес за їхніми підсумками не повідомляли. Москва і Вашингтон підкреслили свої «фундаментальні» розбіжності щодо європейської безпеки під час напружених переговорів.