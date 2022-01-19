ЄС підтримуватиме посилення стійкості України проти кіберзагроз – чернетка підсумків наради голів МЗС

Європейський Союз готовий підтримати посилення стійкості України, в тому числі проти гібридних та кіберзагроз. Про це йдеться в чернетці висновків зустрічі Ради міністрів закордонних справ блоку щодо безпекової ситуації, яка є в розпорядженні редакції Радіо Свобода.

«ЄС підтверджує свою відданість подальшій підтримці стійкості України, в тому числі в протидії кібер- та гібридним загрозам та спростуванні дезінформації. Рада підкреслює важливість реформ на українському порядку денному як способу посилити зовнішню та внутрішню витривалість України, та засвідчує перевірену часом та міцну підтримку ЄС у цьому напрямку», – йдеться в документі.

Згідно з ним, дипломати ЄС також засуджують тривалу російську агресію проти України та закликають Москву до деескалації ситуації, виконанні вимог міжнародного права та переговорів.

«Діалог у відповідності до ключових принципів, які лежать в основі безпекової архітектури Європи, є шляхом покращити безпекову ситуацію та захистити мир і стабільність на нашому континенті. Згадкам про «сфери впливу» немає місця в 21 столітті», – стверджують міністри закордонних справ.

Рада також знову висловлює підтримку суверенітету України та всіх східних сусідів ЄС та наголошує на важливості повного виконання Мінських угод. Дипломати висловили підтримку «зусиллям Франції та Німеччини в рамках нормандського формату, підкреслюючи відповідальність Росії як сторони конфлікту». Документ вказує на «цінну участь Моніторингової місії ОБСЄ, якій має бути наданий необмежений доступ по всій території України».

Блок також вказує на те, що принципи поваги до суверенітету країн та недоторканності кордонів, окреслені в Хартії ООН, установчих документах ОБСЄ, Паризькій хартії та Гельсінських угодах, не підлягають обговоренню чи перегляду, а їхнє порушення Росією «загрожує миру та стабільності на континенті».

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Міністри знову застерігають Росію щодо «масштабних наслідків» у разі подальшої агресії проти України, заявивши, що ЄС пришвидшив підготовчу роботу Високого представника Жозепа Борреля та Єврокомісії в цьому напрямку.

Рада пропонує Боррелю й надалі координувати позицію ЄС у співпраці зі Сполученими Штатами та країнами НАТО, залишаючись також залученим у роботі ОБСЄ.

«Держави-члени готові брати участь у посиленні механізмів забезпечення прозорості та передбачуваності військової активності, зокрема, в рамках ОБСЄ. Рада закликає Росію до конструктивної участі в цьому питанні. ЄС також підтримуватиме відновлення роботи з роззброєння та контролю над озброєннями», – йдеться в чернетці.

При цьому Рада також наголошує на важливості посилення стійкості всього ЄС та його партнерів проти гібридних та кібератак, інформаційних маніпуляцій із-за кордону, в тому числі дезінформації і закликає Високого представника та Єврокомісію «посилити роботу в цьому напряму».

Очікується, що остаточні підсумки будуть ухвалені на зустрічі Ради міністрів закордонних справ Євросоюзу 24 січня. Вона стосуватиметься, зокрема, останніх подій у зв’язку з російською агресією проти України.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення. Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО гарантій безпеки, зокрема, не розширювати Альянс на схід.

Із 10 по 13 січня відбулися три раунди переговорів, присвячені діям Росії і європейській безпеці: двосторонні американсько-російські, зустріч у рамках Ради НАТО-Росія і переговори в ОБСЄ. Про прогрес за їхніми підсумками не повідомляли. Москва і Вашингтон підкреслили свої «фундаментальні» розбіжності щодо європейської безпеки під час напружених переговорів.

Група сенаторів Сполучених Штатів відвідала Київ 17 січня, щоб висловити двопартійну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України з огляду на загрозу подальшої агресії Росії.