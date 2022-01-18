Зеленський у Польщі обговорить безпекову ситуацію в регіоні

Президент України Володимир Зеленський 20-21 січня проведе консультації з польським колегою Анджеєм Дудою в резиденції глави польської держави в курортному місті Вісла. Про це заявив голова Бюро міжнародної політики при президентові Польщі Якуб Кумох, повідомляє Wnp.pl.

Темою консультацій Зеленського і Дуди буде безпекова ситуація в регіоні.

20 грудня 2021 року в державній резиденції «Синьогора» на Прикарпатті відбувся саміт «Люблінського трикутника» за участю президентів України, Польщі та Литви. Під час зустрічі була підписана спільна декларація, в якій зафіксована підтримка членства України в ЄС і НАТО, а також ідеться про боротьбу з російською агресією.