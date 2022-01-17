Петиція про санкції щодо каналу «НАШ» набрала потрібну для розгляду кількість голосів

Петиція на сайті президента України про запровадження санкцій проти телеканалу «НАШ» набрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів.

Автор петиції, активіст Сергій Стерненко, пояснює свої вимоги тим, що на цьому телеканалі «транслюються антидержавні висловлювання та пропаганда в інтересах держави-агресора».

Він нагадує, що Рада національної безпеки і оборони раніше запровадила санкції, які призвели до припинення роботи каналів «112», Zik, NewsOne, Ukrlive та «Перший незалежний». Ці канали пов’язані з головою партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктором Медведчуком.

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«Так само санкції було застосовано і проти низки інших інформаційних ресурсів, що розповсюджували антидержавну пропаганду. Зокрема, проти сайтів Шарій.нет, Страна.юа та інших. Водночас, РНБО не розглядала питання про застосування обмежувальних заходів проти телеканалу «НАШ» («ТОВ НАШ 365» на момент створення цієї петиції)», – йдеться в обґрунтуванні петиції.

Петиція з’явилася на сайті 6 січня 2022 року. Наразі реакції Офісу президента на неї немає, вона очікує на розгляд. Телеканал «НАШ» також наразі не коментував її зміст.

За законом, протягом трьох робочих днів після набрання потрібної кількості голосів Офіс президента повинен повідомити про початок розгляду, який має бути здійснений не пізніше ніж протягом 10 робочих днів після цього повідомлення.

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення у вересні 2021 року повідомила, що планує ще раз звернутися до суду з позовом про анулювання ліцензії телеканалу «Наш».

Регулятор звинуватив телеканал у поширенні висловлювань, що містять мову ворожнечі та ненависті та невиконанні своїх попередніх приписів. Власник телеканалу Євген Мураєв, зі свого боку, звинувачував Нацраду в «цензурі».