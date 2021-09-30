Нацрада знову звернеться до суду щодо анулювання ліцензії телеканалу «Наш»

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення планує знову звернутися до суду з позовом про анулювання ліцензії телеканалу «Наш».

Це пов’язано з тим, що ліцензіат не лише не усунув порушення законодавства, зафіксовані регулятором раніше, і не сплатив штрафи у понад 228 тисяч гривень, а й допустив нові порушення, поширюючи висловлювання, що містять мову ворожнечі, повідомила Нацрада за підсумками засідання 30 вересня.

«Рішення про звернення з позовом до суду про анулювання ліцензії телеканалу «Наш» через систематичні порушення законодавчих норм, які стосуються поширення мови ворожнечі і ненависті та невиконання рішень Національної ради, вже ухвалювалися щодо цього мовника раніше – рішення від 19 серпня і від 2 вересня 2021 року. Результати перевірки телеканалу, що розглядалися 30 вересня, засвідчили, що мовник не усунув попередніх порушень і не виконав рішень і розпоряджень Національної ради від 28 квітня 2021 року, натомість виявлено нові порушення», – заявили у Нацраді.

Зокрема, як йдеться в повідомленні, спікери, заяви яких транслювали на телеканалі, виступали з висловлюваннями, що «не відображають об’єктивну ситуацію і свідчать про наміри вплинути на аудиторію телеканалу, щоб викликати у глядача негативні емоції, неприязне ставлення до влади та окремих осіб, сформувати стереотипний образ країн Європейського союзу та народів, які до нього входять, як «історично латентного ворога».

На телеканалі рішення наразі не коментували.

Штрафи за розпалювання ворожнечі канал «Наш» отримував від Нацради в червні, в травні і в квітні. Перед цим він так само багато разів був оштрафований і потрапляв під перевірки.

Керівниця регулятора Ольга Герасим’юк заявляла, що Нацрада вже подала на канал «Наш» до суду щодо анулювання ліцензії, ще на початку лютого.