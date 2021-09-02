Нацрада знову оштрафувала «Наш» і подає до суду про анулювання ліцензії за мову ворожнечі

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення повідомила, що знову наклала штраф на телеканал «Наш» і подає позов до суду про анулювання його ліцензії через мову ворожнечі в його ефірі.

За повідомленням, найбільший можливий штраф на суму в 25 відсотків від суми ліцензійного збору, а саме 119544 гривні 75 копійок, що накладається за найсерйозніші порушення і має бути сплачений протягом місяця, наклали за результатами перевірки, що проводилася на підставі моніторингу передач за 27 і 28 квітня. Тоді в ефір вийшла передача з участю міністерки юстиції часів Януковича Олени Лукаш, яка виступала з антиукраїнськими заявами і поширювала російську пропаганду. Нацрада виявила в ній наявність розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті.

«Очевидною є мета таких тверджень – скомпрометувати політичне керівництво України, запевнити громадян у його підступних намірах, посіяти страх і ненависть. Трансляція подібних публічних висловлювань в ефірі телеканалу є нічим іншим, як розпалюванням національної ворожнечі, приниженням окремих груп населення, спонуканням до невдоволення та ксенофобії. З боку працівників телеканалу не було спроб збалансувати однобічність та упередженість висловленої позиції та наведених аргументів. Повтор передачі відбувся без змін чи редакційної модерації і підтверджує, що ліцензіат свідомо надав платформу для поширення поглядів, які провокують ненависть і нетерпимість», – заявили в Нацраді.

Крім того, канал не надав вчасно документів, які у зв’язку з цією перевіркою вимагала Нацрада.

Іншу санкцію – звернення до суду про анулювання ліцензії – до каналу «Наш» застосували в іншій справі за системне порушення законодавчих норм щодо поширення мови ворожнечі і неусунення порушень після застосування двох попередніх штрафних санкцій. Рішення стосувалося ефіру телеканалу за 7 і 8 травня, в якому брав участь підприємець і лідер політичної партій власного імені Андрій Пальчевський – він припустився висловів, які провокують ненависть і дискримінацію за етнічним походженням і місцем проживання громадян України, заявили в Нацраді, – зокрема, висловлював твердження про неповноцінність українців.

При цьому, зазначив регулятор, працівники телеканалу «проігнорували обов’язки та відповідальність перед глядачами, перед суспільством і не вжили жодних заходів, щоб припинити такі правопорушення під час прямої трансляції; у повторі передача транслювалася без змін та редакційної модерації, і це має ознаки навмисного подання неправдивої інформації».

До цієї передачі на канал «Наш» уже були накладені два штрафи за попередні випадки розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, відтак Нацрада звернеться до суду з позовом про анулювання його ліцензії, мовиться в повідомленні.

Крім того, Нацрада наклала два штрафи на телеканал «Максі-ТВ», який ретранслював обидві згадані передачі каналу «Наш», із участю Лукаш і Пальчевського, за порушення законодавства щодо поширення мови ворожнечі. Загальна сума штрафів, які канал має сплатити протягом місяця, становить 239089 гривень 50 копійок.

Також «Максі-ТВ» отримав від регулятора попередження через ретрансляцію програм іншого мовця – телеканалу «Наш», мовиться в повідомленні.

Наразі не ясно, чи може йтися вже про другий позов до суду про анулювання ліцензії каналу «Наш», чи йдеться про той самий крок, який Нацрада вже анонсувала за результатами засідання 19 серпня. Тоді так само отримав штраф канал «Максі-ТВ», який ретранслював передачу «Нашого», що стала підставою для позову.

Попередні штрафи за розпалювання ворожнечі канал «Наш» отримував від Нацради в червні, в травні і в квітні. Перед цим він так само багато разів був оштрафований і потрапляв під перевірки.

Керівниця регулятора Ольга Герасим’юк заявляла, що Нацрада вже подала на канал «Наш» до суду щодо анулювання ліцензії, ще на початку лютого.

Про нинішні санкції на сайті каналу «Наш» повідомили, але на цей час їх іще не коментували.