Новинський заявив про вихід Smart Holding із переговорного процесу щодо купівлі телеканалу «Наш»

Група компаній бізнесмена і позафракційного народного депутата Вадима Новинського Smart Holding виходить із переговорного процесу щодо купівлі телеканалу «Наш», повідомив у четвер пресцентр Новинського.

Як випливає з повідомлення, депутат офіційно заявив, що переговори, які вели представники групи компаній Smart Holding щодо купівлі телеканалу, зупинені.

«Так, ми вели переговори і відкрито заявляли про це, не роблячи із самого процесу таємниці. Однак ми не порозумілися з Євгеном Мураєвим. Як я і обіцяв, ми публічно повідомляємо про припинення переговорів», – вказує слова Новинського його пресслужба у фейсбуці.

Як повідомляє його пресслужба, Новинський також наголосив, що не збирається вести переговори про купівлю будь-якого іншого засобу масової інформації.

У червні Вадим Новинський підтвердив журналістам програми «Схеми» (проєкт Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»), що веде перемови стосовно купівлі телеканалу «Наш» у колишнього депутата від «Опозиційного блоку» Євгена Мураєва. Тоді він визнав, що «результатів немає».

У квітні журналісти видання «Українська правда» повідомили про намір Новинського купити телеканал «Наш», але він публічно це не коментував, лише заперечував, що його фінансує.

Народний депутат Вадим Новинський – олігарх, один із найближчих бізнес-партнерів Ріната Ахметова і восьмий у списку найбагатших українців у цьогорічному рейтингу журналу Forbes. Минулого року його статки оцінили в 810 мільйонів доларів, а цього року – у 1,4 мільярда доларів.

Власник телеканалу «Наш» Євген Мураєв є лідером політичної партії «Наші», що має проросійські погляди. Одним із гасел Мураєва як політика є те, що «ми [українці] маємо захищати своє» від іноземних впливів – переважно західних.

Мураєв також є колишнім власником телеканалу NewsOne і був членом партії «За життя» Вадима Рабіновича, яка згодом об’єдналася з партією Віктора Медведчука і стала партією «Опозиційна платформа – За життя». У жовтні 2018 року NewsOne купив Тарас Козак, близький соратник Медведчука. Перед продажем телеканалу Мураєв вийшов із партії «За життя». У листопаді 2018 року він створив телеканал «Наш».

10 червня стало відомо про призначення на посаду генерального продюсера телеканалу «Наш» медіаменеджера і політтехнолога Володимира Грановського.