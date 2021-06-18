Новинський щодо купівлі каналу «Наш»: розмови такі йдуть давно

Бізнесмен і позафракційний народний депутат Вадим Новинський підтвердив, що веде перемови стосовно купівлі телеканалу «Наш» у колишнього депутата від «Опозиційного блоку» Євгена Мураєва. Про це він повідомив у коментарі журналістам програми «Схеми» (проєкт Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»).

«Розмови такі йдуть давно, вже більше, напевно, ніж рік, про те, щоб можна було якимось чином брати участь в акціонерному капіталі цього телеканалу. Але поки ще результатів немає. Як тільки щось станеться, ви про це дізнаєтесь, я зроблю це публічно. Я не буду приховувати ніколи. Ви ж знаєте, в мене структура власності вся публічна, вся відкрита», – сказав Вадим Новинський у коментарі «Схемам».

У квітні 2021 року журналісти видання «Українська правда» повідомили про намір Новинського купити телеканал «Наш», але він публічно це не коментував, лише заперечував, що його фінансує.

Народний депутат Вадим Новинський – олігарх, один із найближчих бізнес-партнерів Ріната Ахметова і восьмий у списку найбагатших українців у цьогорічному рейтингу журналу Forbes. Минулого року його статки оцінили в 810 мільйонів доларів, а цього року – у 1,4 мільярда доларів.

Власник телеканалу «Наш» Євген Мураєв є лідером політичної партії «Наші», що має проросійські погляди. Одним із гасел Мураєва як політика є те, що «ми [українці] маємо захищати своє» від іноземних впливів – переважно західних.

Мураєв також є колишнім власником телеканалу NewsOne і був членом партії «За життя» Вадима Рабіновича, яка згодом об’єдналася з партією Віктора Медведчука і стала партією «Опозиційна платформа – За життя». У жовтні 2018 року NewsOne купив Тарас Козак, близький соратник Медведчука. Перед продажем телеканалу Мураєв вийшов із партії «За життя». У листопаді 2018 року він створив телеканал «Наш».

10 червня стало відомо про призначення на посаду генерального продюсера телеканалу «Наш» медіаменеджера і політтехнолога Володимира Грановського.