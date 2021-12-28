Зеленський підписав указ про санкції проти телеканалів соратників Медведчука

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони від 28 грудня про санкції проти телеканалів «Перший незалежний» і UkrLive соратників народного депутата від «ОПЗЖ» Віктора Медведчука.

Санкції строком на п’ять років запроваджені проти ТОВ «Медіахолдинг Новини», створеного співробітниками закритих телеканалів Медведчука, ТОВ «Тайм Медіа» і ТОВ «Телепростір». За даними «Детектор медіа», компанії пов’язані з народними депутатами з «ОПЗЖ» Нестором Шуфричем і Тарасом Козаком.

Указ набирає чинності з дня опублікування.

Санкції, зокрема, передбачають блокування активів, заборону користування радіочастотним ресурсом, обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування.

2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти народного депутата й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака і восьми пов’язаних із ним юридичних осіб. Санкції зумовили блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne і ZiK.

Телеканали у своїй заяві розкритикували санкції і назвали рішення влади «політичною розправою над невгодними ЗМІ».