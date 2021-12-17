Апеляційний суд залишив Медведчука під цілодобовим домашнім арештом

Київський апеляційний суд залишив народного депутата від партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука під цілодобовим домашнім арештом.

«17 грудня 2021 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула апеляційні скарги, подані стороною захисту та прокуратурою на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 12 жовтня 2021 року, якою відмовлено у задоволені клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та застосовано щодо підозрюваного, громадянина М., запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту», – мовитсья на офіційному сайті Київського апеліційного суду.

До суду Медведчук прибув в оточенні десятка охоронців. Від фракції ОПЗЖ був присутній депутат Віктор Чорний, якого називають «головним охоронцем Медведчука». На запитання Радіо Свобода про те, чи спілкується Медведчук зі своїм кумом Володимиром Путіним, депутат нічого не відповів, однак вже після засідання сказав журналістам, що з Путіним не спілкується.

Віктору Медведчуку висунуто дві підозри: перша – у державній зраді Україні, пов’язаній із видобутком нафти й газу в Чорному морі у змові з окупаційною владою Криму, друга – у державній зраді, пов’язаній із домовленостями про постачання вугілля з окупованих територій Донбасу.

6 грудня розгляд апеляції на обрання запобіжного заходу відклали через неявку Медведчука до суду. Як повідомляло Радіо Свобода, тоді, за словами сторони захисту, Медведчук не отримав повістки про виклик до суду. Адвокати також надали довідку про те, що Медведчук нещодавно перехворів на COVID-19.

12 жовтня суд відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт до 7 грудня в справі про закупівлю вугілля з Росії через окуповані території. Сторона обвинувачення просила визначити заставу в 1 мільярд гривень. Медведчук заявив, що всі докази у справі проти нього «сфабриковані».