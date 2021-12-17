Медведчук прибув на засідання Апеляційного суду Києва

Депутат Верховної Ради Віктор Медведчук (фракція ОПЗЖ) 17 грудня прибув на засідання Апеляційного суду Києва.

Минулого тижня, 6 грудня, розгляд апеляції на обрання запобіжного заходу відклали через неявку Медведчука до суду. Як повідомляло Радіо Свобода, тоді, за словами сторони захисту, Медведчук не отримав повістки про виклик до Апеляційного суду Києва. Адвокати також надали довідку про те, що Медведчук нещодавно перехворів на COVID-19.

11 травня СБУ провела обшуки в двох будинках Віктора Медведчука в Києві і в кабінеті політика в офісі ОПЗЖ. Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що підписала підозру Медведчуку і його колезі, депутату Тарасу Козаку. Цим особам інкримінують державну зраду і замах на розграбування національних ресурсів на окупованій території Криму (ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 і ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

8 жовтня Медведчуку оголосили нову підозру в держзраді і сприянні терористичній діяльності. Його також підозрюють у державній зраді і порушенні законів і звичаїв війни.

12 жовтня суд відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт до 7 грудня в справі про закупівлю вугілля з РФ через окуповані території. Сторона обвинувачення просила визначити заставу в сумі 1 мільярд гривень. Медведчук заявив, що всі докази у справі проти нього «сфабриковані».