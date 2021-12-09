Учасники акції на підтримку «каналів Медведчука» в Чехії не представляють українську громаду – діаспора

Учасники акції під посольством України в Чехії на захист заблокованих в Україні каналів, пов’язаних із Віктором Медведчуком, не представляють жодну з українських організацій. Про це 9 грудня заявила низка організацій української діаспори в Чеській республіці, яку отримало Радіо Свобода.

Під заявою вказані назви 19 українських організацій, серед них – Чесько-Українська асоціація «Світанок», Культурно-світній центр «Крок», «Празький Майдан», «Українська Європейська перспектива».

«Організації української діаспори в Чеській Республіці відмежовуються від маніфестації, заяв та способу поведінки організованої групи осіб, нібито представників української діаспори, перед посольством України в Празі 7 грудня 2021, яка мала стосуватися свободи слова та вираження в Україні», – йдеться в повідомленні.

Згідно зі зверненням підписантів, речники акції «не представляють жодної організації української діаспори в Чехії, не спілкуються з українською діаспорою – ні офіційно, ні неформально».

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Напередодні акцію для Радіо Свобода також прокоментувала перша секретарка з питань культури та преси посольства України в Чехії Тетяна Окопна. Вона повідомила з посиланням на місцеву поліцію, що подія відбувалася з порушенням правил сповіщення муніципальних органів про публічні акції.

«Саме тому представники поліції попросили учасників цього мітингу розійтися якомога швидше і не порушувати громадський порядок. Більше того, ця акція чомусь відбувалася не перед будівлею посольства, а перед будівлею нашого консульського відділу і це створювало значні проблеми для відвідувачів», – розповіла Окопна.

За її даними, на акції не було представників українських громадських організацій, які зареєстровані в Чехії. Про це посольство протягом 7 і 8 грудня «ініціативно повідомляли самі голови цих організацій», які відмежувалися від заходу, сказала вона.

«Ми жодним чином не реагували на цю акцію і не будемо. Більше того, нам здається, що весь цей мітинг був організований для «картинки» на одному з інтернет-каналів», – припустила представниця дипломатичного відомства.

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Сайти каналів «112 Україна», ZIK і NewsOne і «Перший Незалежний» 7 грудня поширили інформацію про мітинг на захист цих каналів який відбувся під посольством України в Чехії. При цьому в деяких повідомленнях посольство звинувачували в спробах розігнати акцію.

«Перший незалежний» – супутниковий телеканал, який утворився незабаром після того, як під санкції потрапили три телеканали «112», Newsone та Zik.

2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти народного депутата й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака і восьми пов’язаних із ним юридичних осіб. Санкції зумовили блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne і ZiK.

Телеканали у своїй заяві розкритикували санкції і назвали рішення влади «політичною розправою над невгодними ЗМІ».