«Скляна клітка» для Мілоша Земана – як призначення нового прем’єра у Чехії вплине на відносини з Україною?

ПРАГА – У Чехії через майже два місяці після парламентських виборів досі не сформували новий уряд. Однією з причин політичної кризи, як її називають місцеві ЗМІ, була хвороба президента Чехії Мілоша Земана. Спершу він перебував в реанімації із діагнозом «цироз печінки». Через це призначення нового прем’єра затягувалося. Минулого ж тижня чеський голова держави знову захворів, але вже на коронавірус. Проте, незважаючи на важкий стан здоров’я, Земан все ж призначив нового очільника уряду. Ним став Петр Фіала – лідер опозиційного блоку партій «Разом», які й перемогли на жовтневих виборах. Урочиста церемонія проходила не за класичних обставин – президент Земан сидів у спеціальному скляному боксі, аби не заразити вірусом усіх присутніх. Однак навіть після призначення нового прем’єра країна досі ризикує потрапити в конституційну кризу. Чому та що новий чеський прем’єр підготував для України?

Урочисте призначення нового прем’єр-міністра Чехії відбувалося не в Сенаті, як зазвичай, а в заміській резиденції Мілоша Земана у Ланському замку. Кілька медпрацівників у захисних костюмах вивезли чеського президента до зали, в якій було встановлено спеціальний скляний бокс. Звідти він і привітав Петра Фіалу із призначенням.

«Пане Петре, дозвольте вас сердечно привітати із вашою новою посадою – очільника чеського уряду», – заявив Мілош Земан.

Після трансляції чеські соцмережі вибухнули мемами стосовно такого формату.

Скляний бокс для очільника Чехії був встановлений задля безпеки. Минулого тижня Земан знову захворів, цього разу на коронавірус. Однак враховуючи, що з моменту парламентських виборів минуло вже майже 2 місяці, адміністрації президента Чехії вже не мала іншого виходу, як влаштувати саме такий формат. Адже, на думку політологів, в країні росло невдоволення затягуванням часу для призначення опозиційного до Земана уряду.

Ми хочемо вивести Чехію з кількох криз

«Тут зростала соціальна напруга, суспільство починало бути незадоволеним тим затягуванням часу. Політично це теж працювало проти Земана, адже давало аргументи його опонентам, що він не спроможний виконувати свої функції голови держави. Тому вчорашні обставини, коли він був у такому скляному боксі – то ще воно більше спрацювали проти нього, і для суспільства дуже смішні. Однак у нього іншого вибору вже не було. Він поступово втрачає до себе повагу і авторитет», – розповів Радіо Свобода старший аналітик дослідницького центру «Європейські цінності» в Празі Давід Стулік.

Вже чинний прем’єр Петр Фіала – колишній ректор Університету Масарика. Він мав досвід роботи як міністр освіти в уряді Петра Нечаса у 2013 році, нині ж обіцяє вивести країну із кризи: «Ми хочемо вивести Чехію з кількох криз, з якими вона зіткнулася, а саме: з криз охорони здоров'я, економіки та цінностей».

Це буде прозахідний уряд. Для нього Росія залишатиметься загрозою. Щодо України – уряд Фіали буде цінним партнером

Однак, на думку політолога Їржі Пеге, окрім скрутної ситуації із коронавірусом, з черговою хвилею якого зіштовхнулися нині більшість сусідів по ЄС, Чехія має виклики і на міжнародній арені. За його словами, політика уряду Фіали буде більш прозахідною, на відміну від його попередника Андрея Бабіша. І це неабияк може сприяти відносинам з Україною.

«Безумовно, це буде прозахідний уряд. Для нього Росія залишатиметься загрозою, з якою необхідно бути обережними. Щодо України – тут немає сумнівів, уряд Фіали буде всіляко підтримувати прагнення до демократії та буде цінним партнером», – розповів у інтерв’ю Радіо Свобода Їржі Пеге.

Давід Стулік теж переконаний: новий уряд буде ще більше допомагати Україні. Особливо нині, каже, під час загроз можливого військового вторгнення з боку Росії.

Навіть йдуть певні консультації, яким чином Чехія може ще більше підтримати Україну

«Позиція уряду чи політика уряду буде однозначно суттєво прозахідною і проукраїнською. Бо самі ці партії, коли були в опозиції, вони вимагали, наприклад, виключення російського «Росатому» з цього великого тендеру на побудову атомної станції в Чехії. Ці самі політики, які створюють зараз нову коаліцію, однозначно висловлюють підтримку Україні на тлі збільшення російських військ на кордоні з Україною. Навіть йдуть певні консультації, яким чином Чехія може ще більше підтримати Україну», – заявив Стулік.

Попри це, на думку політологів, попри однозначну проукраїнську позицію в майбутньому чеському уряді, лояльність до Росії може лишатися в адміністрації президента Земана. Що своєю чергою робить можливими виникнення конституційних криз у майбутньому, кажуть аналітики.

«З Мілошем Земаном на посаді президента в Чехії є постійна загроза політичної кризи. Він вже створив кілька конституційних криз у минулому. Ми маємо бути готовими, що у майбутньому він теж може вдіяти щось подібне», – вважає Їржі Пеге.

На думку Давіда Стуліка, це вже проявляється у тому, що Мілош Земан не затвердив одразу кандидатів на посади профільних міністрів у новому уряді, а взяв кілька тижнів на співбесіди із ними.

«Навіть сам факт, що він зараз взяв час на співбесіди із міністрами – це його вимога, яка не прописана в конституції – це просто такий звичай, який він сам запровадив. І також ми впевнені, що після цих двох тижнів він буде вимагати від Фіали заміни одного з ключових міністрів – це міністр закордонних справ Ян Ліпавський, який не дуже подобається Земану. І президент буде по своєму інтерпретувати конституцію і буде вимагати заміни цього кандидата», – переконаний Стулік.

До тих пір, поки Земан не проведе співбесіди із кандидатами на посади міністрів, в Чехії працюватиме попередній уряд Андрея Бабіша у форматі виконувача обов’язків.