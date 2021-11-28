Уряд Чехії очолить представник коаліції Петр Фіала

Прем’єр-міністром Чехії 28 листопада був затверджений Петр Фіала, повідомили в офісі президента країни Мілоша Земана.

Земан у якого нещодавно діагностували COVID-19, призначив 57-річного Фіалу під час стриманої церемонії в президентській резиденції Lany Chateau поблизу Праги.

Фіала – колишній політолог і голова Громадянської демократичної партії. Він сформував коаліцію з двома меншими партіями – центристськими християнськими демократами та правоцентристськими TOP 09 – щоб перемогти на загальних виборах минулого місяця.

Читайте також: У Чехії запроваджують режим надзвичайної стану через COVID-19. Захворів президент Земан

Коаліція з невеликою перевагою перемогла рух ANO прем’єр-міністра Андрея Бабіша, який залишає свою посаду. Після виборів коаліція Фіали долучила ще дві центристські партії – Партію мерів і незалежних та «Піратську партію» – щоб отримати більшість у 108 місць у законодавчому органі з 200 місць.

Очікувалося, що Земан призначить Фіалу 26 листопада, але президента терміново доставили до лікарні після того, як тест на COVID-19 показав позитивний результат. Земану 77 років, він має низку проблем зі здоров’ям.

Фіала закликав Земана затвердити уряд до середини грудня, оскільки країна має справу з різким зростанням кількості хворих на COVID-19. 25 листопада уряд ввів нові обмеження через пандемію, включно зі скороченням часу роботи ресторанів, барів і нічних клубів і закриттям всіх різдвяних ярмарків.