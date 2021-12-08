Нацрада через Шуфрича призначила позапланову перевірку «Першого незалежного»

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення повідомила, що призначила додаткову перевірку ТОВ «Тайм медіа» (логотип «Перший незалежний») через нові зміни у складі власності.

«Під час перевірки структури власності ТОВ «Тайм медіа» (супутниковий телеканал «Перший незалежний»), м. Київ, Національна рада виявила нові факти, які потребують додаткового вивчення. На час проведення перевірки ліцензіат не повідомив регулятор про зміну кінцевого бенефіціарного власника, яким, зокрема, став народний депутат України Нестор Шуфрич. Також у компанії відбулися зміни в переліку пов’язаних осіб та в розподілі часток володіння компанією. У зв’язку із цим на засіданні 8 грудня Національна рада вирішила призначити ліцензіату додаткову перевірку», – йдеться в повідомленні на сайті Нацради.

З відкритих джерел відомо, що телеканал «Перший незалежний» належить ТОВ «Медіахолдинг Новини», створеному 18 лютого 2021 року після блокування трьох телеканалів «112», Newsone та Zik.

У Нацраді довідалися, що компанією ТОВ «Медіахолдинг новини» володіють 40 фізичних осіб із часткою 1% та одна фізична особа із часткою 60% – більший відсоток власності належить якраз Шуфричу, новому кінцевому бенефіціарному власнику ТОВ «Медіахолдинг новини».

Регулятор зауважує, що оскільки Шуфрич, який очолює Комітет Верховної Ради з питань свободи слова, «має приватний інтерес у сфері, в якій виконує свої службові чи представницькі повноваження, це може впливати на об’єктивність чи неупередженість прийнятих ним рішень або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень».

Нацрада зазначає, що ТОВ «Тайм медіа» надало копію договору, що Шуфрич передав свою частку 60% в управління іншої компанії – ТОВ «Комерційна інновація». Регулятор врахував цю інформацію під час розгляду результатів перевірки, йдеться у заяві.

«Позапланова перевірка Національної ради встановила, що структура власності ТОВ «Тайм медіа» не має ключових ознак, які б свідчили про її прозорість», – зауважили в Нацраді.

«Перший незалежний» – супутниковий телеканал, який утворився незабаром після того, як під санкції потрапили три телеканали «112», Newsone та Zik.

2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти народного депутата й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака і восьми пов’язаних із ним юридичних осіб. Санкції зумовили блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne і ZiK.

Телеканали у своїй заяві розкритикували санкції і назвали рішення влади «політичною розправою над невгодними ЗМІ».