Порошенко заявив, що продав акції своїх телеканалів журналістам через закон про олігархів

Колишній президент України, лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко повідомив, що через закон про олігархів продав акції своїх телеканалів журналістам.

«Днями через атаку на свободу слова, яка є справжньою мішенню закону про олігархів, я вимушений був ухвалити рішення про продаж акцій обох донедавна своїх каналів журналістам: теперішнім і колишнім, які працювали на «Прямому» і, звичайно, на 5-му каналі... Частина цих журналістів – народні депутати. Згідно з законом, свої пакети вони передали в управління телеканалам, які об’єдналися у холдинг із символічною назвою «Вільні медіа», – цитує слова Порошенка пресслужба «ЄС».

Заяви про це також розміщені на сайтах згаданих телеканалів. «Ми створили новий медіа-холдинг «Вільні медіа». Власниками холдингу є медійники, журналісти, громадські діячі та опозиційні депутати, які були журналістами. Додаткові 10% акцій холдингу відведено під участь усього трудового колективу медіа. Підкреслюємо, що таким чином трудові колективи є найбільшим акціонером», – йдеться в заяві.

Вартість угоди не розголошують. У заяві телеканалів вказано, що придбання було здійснене «за ринковою ціною» і що угода передбачає розстрочку з виплати покупної ціни.

«Важливо також, що документи угоди прямо передбачають заборону Петру Порошенку будь-яким чином впливати на редакційну політику каналів чи іншим чином здійснювати контроль щодо «Вільних медіа». Нові власники «Вільних медіа» найближчим часом укладуть з каналами угоду про невтручання в редакційну політику», – йдеться в заяві.

Порошенко купив телеканал «Прямий» у лютому цього року у Володимира Макеєнка, колишнього голови КМДА.

8 листопада міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що Національна рада з питань телебачення і радіомовлення має розробити порядок перевірки ділової репутації покупців засобів масової інформації для виконання закону про олігархів.

За словами Малюськи, внаслідок ухвалення закону власники медіа, які за законом можуть вважатися олігархами, повинні або потрапити під нові обмеження, або «позбутися ознак, які визначають їх як олігархів».

Міністр звернув увагу на те, що положення закону набудуть чинності під час травневих свят 2022 року, відтак перші засідання РНБО, на яких можуть надати статус олігарха, відбуватимуться у третій декаді травня.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті», відомий як закон про олігархів, 5 листопада. Наступного дня його оприлюднила парламентська газета «Голос України».