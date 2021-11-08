Нацрада має затвердити порядок перевірки покупців медіа згідно із законом про олігархів – Малюська

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення має розробити порядок перевірки ділової репутації покупців засобів масової інформації для виконання закону про олігархів. Про це 8 листопада повідомив міністр юстиції Денис Малюська.

«З метою імплементації закону про олігархів: найближчим часом Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення розробить та затвердить Порядок проведення перевірки ділової репутації покупця (потенційного покупця) засобу масової інформації», – написав він.

Крім того, Рада національної безпеки і оборони має затвердити положення про реєстр олігархів і порядок його формування.

За словами Малюськи, внаслідок ухвалення закону власники медіа, які за законом можуть вважатися олігархами, повинні або потрапити під нові обмеження, або «позбутися ознак, які визначають їх як олігархів».

Міністр звернув увагу на те, що положення закону набудуть чинності під час травневих свят 2022 року, відтак перші засідання РНБО, на яких можуть надати статус олігарха, відбуватимуться у третій декаді травня.

Президент України Володимир підписав закон «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті», відомий як закон про олігархів, 5 листопада. Наступного дня його оприлюднила парламентська газета «Голос України».

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19 жовтня парламент розблокував підписання закону про олігархів, не підтримавши 12 проєктів постанов про скасування рішення щодо ухвалення в другому читанні та в цілому цього документу.

23 вересня парламент ухвалив у другому читанні та в цілому президентський законопроєкт «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)» (№5599). Ним, серед іншого, передбачено створення реєстру олігархів.

Рішення про визнання особи такою, яка має значний економічний або політичний вплив у суспільному житті (олігархом), приймається РНБО на підставі подання уряду, члена РНБО, Національного банку, Служби безпеки або Антимонопольного комітету.