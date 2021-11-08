Разумков заявив, що подав звернення про створення міжфракційного об’єднання «Розумна політика»

Колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив 8 листопада, що подав голові парламенту Руслану Стефанчуку звернення про створення власного міжфракційного об’єднання «Розумна політика». Про це він заявив на своїй фейсбук-сторінці.

«Звернення про створення міжфракційного об’єднання «Розумна політика» вже знаходиться на розгляді керівництва парламенту. Наступного пленарного тижня головуючий на засіданні має офіційно оголосити про його створення», – написав Разумков.

Він оприлюднив текст звернення, у якому створення МФО пояснюється метою «координації зусиль народних депутатів України незалежно від партійної та фракційної приналежності для розбудови Ураїни як правової держави з високим економічним потенціалом».

Разумков також опублікував перелік 25 народних депутатів, які долучаються до об’єднання. Більшість із них – представники «Слуги народу».

Спікер парламенту Руслан Стефанчук наразі не коментував це звернення публічно. Цього тижня у Верховній Раді передбачена робота в комітетах, комісіях, фракціях і групах.

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Верховна Рада 7 жовтня ухвалила рішення про відставку Дмитра Разумкова з посади голови парламенту. За це рішення проголосували 284 народні депутати, переважно з владної фракції «Слуга народу» (215 голосів «за»).

Також відставку спікера підтримали фракції «Батьківщина» (20 голосів), групи «За майбутнє» (19), «Довіра» (18), частина фракції «Голос» (6) та шестеро позафракційних депутатів.

Разумков під час обрання на посаду голови Верховної Ради оголосив про вихід із фракції «Слуга народу».