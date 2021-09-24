Для втілення закону про олігархів «потрібні прозорість і антимонопольні заходи» – Сіммонс

Посолка Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс прокоментувала ухвалення закону про олігархів. Дипломатка припустила, що закон може допомогти зменшити вплив груп інтересів на політику та економіку України, але за певних умов.

«Закон «про деолігархізацію» може відіграти роль у зменшенні шкідливого впливу власних інтересів на політику та економіку України. Його виконання має бути юридично обґрунтуваним та аполітичним», – написала Сіммонс у своєму твітері.

Вона додала, що для реального втілення закону знадобляться «повна прозорість, рішучі антимонопольні заходи, реальна конкуренція в енергетичному секторі, сильне суспільне мовлення та, звичайно, судова реформа».

Напередодні президент України Володимир Зеленський привітав ухвалення закону про олігархів, назвавши його кроком до того, щоб позбутися «олігархічного впливу на чиновників, політиків і медіа».

Верховна Рада 23 вересня ухвалила в другому читанні закон про «запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)», відомий як закон про олігархів.