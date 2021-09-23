Зеленський привітав ухвалення закону про олігархів

Президент Володимир Зеленський привітав ухвалення Верховною Радою законопроєкту про «запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)» в другому читанні.

«Вітаю ухвалення українським парламентом мого законопроекту про деолігархізацію #5599! Україна відкрита для великого бізнесу, але не для олігархічного впливу на чиновників, політиків і медіа. Сьогодні ми зробили ще один крок до того, щоб його позбутися», – заявив Зеленський.

Верховна Рада 23 вересня ухвалила в другому читанні закон про «запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)», відомий як закон про олігархів.

За документ проголосували 279 народних депутатів, проти – 54.

Проєктом закону, серед іншого, передбачено створення реєстру олігархів.

Відповідно до законопроєкту, рішення про визнання особи такою, яка має значний економічний або політичний вплив у суспільному житті (олігархом), приймається РНБО на підставі подання уряду, члена РНБО, Національного банку, Служби безпеки або Антимонопольного комітету.