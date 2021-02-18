Порошенко заявив, що купив телеканал «Прямий»

Співголова фракції «Європейська солідарність», колишній президент України Петро Порошенко повідомив, що став власником телеканалу «Прямий».

Як заявив Порошенко в ефірі телеканалу «Прямий», він отримав «18 повідомлень» про те, що 19 лютого на засіданні Ради нацбезпеки й оборони проти Володимира Макеєнка, колишнього голови КМДА, якому належав «Прямий», будуть запроваджені санкції, і канал буде закритий.

«Сьогодні вранці мені подзвонив Макеєнко. Сказав, що нам треба докладати спільних зусиль по захисту каналу... Дві години тому ми підписали угоду, я заплатив гроші, великі гроші, які могли піти на благодійність – і дві години тому в державному реєстрі кінцевий бенефіціарний власник прямого каналу є Prime Assets Capital, структура, яка на 100 відсотків належить Порошенку Петру Олексійовичу», – повідомив Порошенко.

«Володимире Олександровичу, завтра на РНБО ви можете запровадити санкції проти «терориста» Порошенка», – звернувся Порошенко до президента.

Минулого тижня стало відомо, що президент України Володимир Зеленський доручив секретареві Ради національної безпеки і оборони України Олексію Данілову розпочати підготовку засідання РНБО, яке має відбутися 19 лютого.

«На засіданні планується обговорити комплекс питань, частину з яких буде розглянуто в закритому режимі», – повідомили в РНБО. Які саме питання розглядатимуть – не повідомляють.

На засіданні РНБО на початку лютого було ухвалене рішення про запровадження санкцій проти соратника проросійскього політика Віктора Медведчука, Тараса Козака і блокування трьох телеканалів, пов’язаних із Медведчуком: «112 Україна», NewsOne і ZiK.