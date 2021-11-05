Зеленський підписав закон про олігархів

Після того, як Верховна Рада України 5 листопада передала на підпис президентові закон про деолігархізацію (№5599), його невідкладно підписав Володимир Зеленський, повідомляє сайт Офісу президента.

«В усіх успішних країнах Європи немає такої гілки влади, як олігархи. Держави там працюють в інтересах своїх громадян, а не купки найбагатших. Саме за такі зміни для України проголосували наші громадяни у 2019 році», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент вказав, що ухваленню антиолігархічного закону чинили спротив десятки впливових осіб, які залежать від олігархів.

«Спротив був. Далі буде ще більше спротиву від тих, хто заробив мільярди на державі. Але іншого варіанту, крім демонтажу олігархічної системи, бути не може. Без цього просто неможливо перемогти бідність в Україні та повноцінно приєднатися до європейської спільноти», – додав Зеленський.

Документ спрямовано для офіційного опублікування, зазначили в ОПУ.

19 жовтня парламент розблокував підписання закону про олігархів, не підтримавши 12 проєктів постанов про скасування рішення щодо ухвалення в другому читанні та в цілому цього документу.

23 вересня парламент ухвалив у другому читанні та в цілому президентський законопроєкт «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)» (№5599). Ним, серед іншого, передбачено створення реєстру олігархів. Рішення про визнання особи такою, яка має значний економічний або політичний вплив у суспільному житті (олігархом), приймається РНБО на підставі подання уряду, члена РНБО, Національного банку, Служби безпеки або Антимонопольного комітету.