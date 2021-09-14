Санкції проти каналів Козака: суд попросив у СБУ роз’яснень ще в двох позовах

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду 14 вересня повідомив про розгляд справ за позовами компаній «Новий формат ТВ» і «ТВ Вибір», які оскаржують указ президента Володимира Зеленського щодо санкцій проти них.

Колегія судів, зокрема, доручила Службі безпеки України повторно вирішити питання про ознайомлення сторони позивачів із документами з грифом «Для службового користування».

Крім того, на виконання ухвал суду Рада національної безпеки і оборони України, Служба безпеки України та Національна рада з питань телебачення і радіомовлення надали додаткові пояснення щодо справи.

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«Нацрада з питань телебачення і радіомовлення у своїх поясненнях зазначила, що телеканалами на момент застосування до них санкцій було припинено мовлення через відмову в продовженні ліцензій, термін дії яких збіг за 1,5 року до застосування санкцій. У зв’язку із цим Суд попросив СБУ, як ініціатора санкцій, надати додаткові роз’яснення, а саме: яким чином товариства були позбавлені права здійснювати ту діяльність, яку на той час уже не здійснювали, і через які дії, вчинені позивачем, до них застосовано санкції», – йдеться в повідомленні.

Також, за повідомленням суддів, колегія заслухала пояснення представника позивачів. Суд планує продовжити розгляд справи щодо компанії «Новий Формат ТВ» 1 листопада, щодо «ТВ Вибір» – 8 листопада.

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Напередодні Касаційний адміністративний суд Верховний Суд продовжив розгляд позовів щодо санкцій проти компаній «Телерадіокомпанія «112-ТВ» та «Лідер ТВ».

Кінцевим власником всіх компаній є народний депутат від «Опозиційної платформи – За життя» Тарас Козак.

2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти народного депутата й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака і восьми пов’язаних із ним юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne і ZiK.

Телеканали у своїй заяві розкритикували санкції і назвали рішення влади «політичною розправою над невгодними ЗМІ».