У Медведчука виявили незадекларованого майна на понад 73 мільйони гривень – НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило депутата Верховної Ради Віктора Медведчука незадекларованого нерухомого майна та автомобілів вартістю понад 73 мільйони гривень. Про це пресслужба НАЗК повідомила 8 грудня.

«Це рекордна сума неправдивих відомостей, яку НАЗК виявило під час повної перевірки декларацій посадовців у цьому році», – відзначили у відомстві.

Медведчук не вказав вартість нерухомого майна у Києві, яке йому належить – земельної ділянки площею понад 6 гектарів та розміщеного на ній домоволодіння площею 2,9 тисячі квадратних метрів.

Перевірка встановила, що вартість земельної ділянки – понад 29 млн грн, а домоволодіння – 16 млн гривень.

Також не задекларовано земельну ділянку в АР Крим, право користування якою має його дружина.

Крім того, НАЗК встановило, що депутат не зазначив вартість чотирьох автомобілів:

– Mercedes-Benz Maybach S650 вартістю 24 млн гривень;

– Mercedes-Benz S500 4 Matic – 1,8 млн гривень;

– Toyota Land Cruiser 200 – 1,1 млн гривень.

– Renault Duster – 500 тисяч гривень.

Також не вказано вартість шести автомобілів, які належать його дружині.

У НАЗК вказують, що за недостовірне декларування на суму більш ніж 2000 прожиткових мінімумів (понад 4,5 млн грн) суд за законом може призначити відповідальність у вигляді:

– штрафу від 68 тис. до 85 тис. гривень;

– громадських робіт на строк від 150 до 240 годин;

– обмеження волі до 2 років.