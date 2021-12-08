У Медведчука виявили незадекларованого майна на понад 73 мільйони гривень – НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило депутата Верховної Ради Віктора Медведчука незадекларованого нерухомого майна та автомобілів вартістю понад 73 мільйони гривень. Про це пресслужба НАЗК повідомила 8 грудня.
«Це рекордна сума неправдивих відомостей, яку НАЗК виявило під час повної перевірки декларацій посадовців у цьому році», – відзначили у відомстві.
Медведчук не вказав вартість нерухомого майна у Києві, яке йому належить – земельної ділянки площею понад 6 гектарів та розміщеного на ній домоволодіння площею 2,9 тисячі квадратних метрів.
Перевірка встановила, що вартість земельної ділянки – понад 29 млн грн, а домоволодіння – 16 млн гривень.
Також не задекларовано земельну ділянку в АР Крим, право користування якою має його дружина.
Крім того, НАЗК встановило, що депутат не зазначив вартість чотирьох автомобілів:
– Mercedes-Benz Maybach S650 вартістю 24 млн гривень;
– Mercedes-Benz S500 4 Matic – 1,8 млн гривень;
– Toyota Land Cruiser 200 – 1,1 млн гривень.
– Renault Duster – 500 тисяч гривень.
Також не вказано вартість шести автомобілів, які належать його дружині.
У НАЗК вказують, що за недостовірне декларування на суму більш ніж 2000 прожиткових мінімумів (понад 4,5 млн грн) суд за законом може призначити відповідальність у вигляді:
– штрафу від 68 тис. до 85 тис. гривень;
– громадських робіт на строк від 150 до 240 годин;
– обмеження волі до 2 років.
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